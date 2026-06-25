Entidade que acolhe idosos cegos é alvo de cinco furtos em menos de um mês em Porto Alegre: "É apavorante para eles" 

A Casa Lar do Cego Idoso, unidade da Associação de Cegos Louis Braille (Acelb), localizada no bairro Costa e Silva, zona norte de Porto Alegre, foi alvo de furto de fiação elétrica por cinco vezes em menos de um mês. Entre os itens furtados pelos criminosos estão cabos, fios e placas de energia fotovoltaica. O prejuízo estimado é de R$ 35 mil.

Segundo a direção da instituição, o último furto aconteceu no domingo (21). Câmeras de segurança do local registraram um dos casos. Nas imagens, é possível ver um homem não identificado correndo com diversos fios e cabos da instituição (veja o vídeo acima).

Segundo o coordenador administrativo da instituição, Valdeci Manoel da Silva, os casos geram medo nos residentes do lar:

— Nosso moradores apavorados sem saber o que fazer, querendo mudar até de quarto para não passar por esse constrangimento de novo, esse medo, de de estar ali com bandido na janela deles. É apavorante para eles.

Em nota (leia abaixo), o 20º Batalhão de Polícia Militar, responsável pela região, pontua que os furtos não estavam sendo comunicados pelo telefone 190. Uma reunião entre a Brigada Militar e a associação foi realizada para que providências sejam tomadas.

A Acelb também registrou ao menos três boletins de ocorrência em relação aos furtos. A investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil.

Casa Lar do Cego Idoso fica no bairro Costa e Silva, zona norte de Porto Alegre. Maria Stolting / Agência RBS

Pedido de doações

A Associação não possui fins lucrativos e permanece ativa com base em doações da comunidade. Diariamente, seis refeições são servidas para os idosos que moram ali. Uma equipe multidisciplinar em saúde que atende os idosos.

Com o prejuízo causado pelos furtos, a direção da instituição está angariando doações. Contribuições podem ser feitas pelo Pix: CNPJ - 88173968-0001/60.

— Gostaria de estar aqui pedindo para comprarmos leite, café, pão, que tanto é necessário. Mas, lamentavelmente, precisamos de novo da sociedade para sanar furto. Isso é muito dolorido para nós — lamenta Odilon Fernandes de Souza, presidente da Acelb.

Nota da Brigada Militar: