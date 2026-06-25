Entidade que acolhe idosos cegos é alvo de cinco furtos em menos de um mês em Porto Alegre: "É apavorante para eles" 

A Casa Lar do Cego Idoso, unidade da Associação de Cegos Louis Braille (Acelb), localizada no bairro Costa e Silva, zona norte de Porto Alegre, foi alvo de furto de fiação elétrica por cinco vezes em menos de um mês. Entre os itens furtados pelos criminosos estão cabos, fios e placas de energia fotovoltaica. O prejuízo estimado é de R$ 35 mil.
Segundo a direção da instituição, o último furto aconteceu no domingo (21). Câmeras de segurança do local registraram um dos casos. Nas imagens, é possível ver um homem não identificado correndo com diversos fios e cabos da instituição (veja o vídeo acima).
Segundo o coordenador administrativo da instituição, Valdeci Manoel da Silva, os casos geram medo nos residentes do lar:
— Nosso moradores apavorados sem saber o que fazer, querendo mudar até de quarto para não passar por esse constrangimento de novo, esse medo, de de estar ali com bandido na janela deles. É apavorante para eles.
Em nota (leia abaixo), o 20º Batalhão de Polícia Militar, responsável pela região, pontua que os furtos não estavam sendo comunicados pelo telefone 190. Uma reunião entre a Brigada Militar e a associação foi realizada para que providências sejam tomadas.
A Acelb também registrou ao menos três boletins de ocorrência em relação aos furtos. A investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil.
Pedido de doações
A Associação não possui fins lucrativos e permanece ativa com base em doações da comunidade. Diariamente, seis refeições são servidas para os idosos que moram ali. Uma equipe multidisciplinar em saúde que atende os idosos.
Com o prejuízo causado pelos furtos, a direção da instituição está angariando doações. Contribuições podem ser feitas pelo Pix: CNPJ - 88173968-0001/60.
— Gostaria de estar aqui pedindo para comprarmos leite, café, pão, que tanto é necessário. Mas, lamentavelmente, precisamos de novo da sociedade para sanar furto. Isso é muito dolorido para nós — lamenta Odilon Fernandes de Souza, presidente da Acelb.
Nota da Brigada Militar:
"A Brigada Militar, por meio do 20º Batalhão de Polícia Militar, informa que, esclarecendo que os fatos relacionados a furtos de fios e cabos nas dependências da ACELB – Associação de Cegos Louis Braille, localizada no bairro Costa e Silva, em Porto Alegre, não estavam sendo comunicados por meio do telefone de emergência 190, ferramenta essencial para subsidiar o planejamento e o aprimoramento das estratégias de enfrentamento à criminalidade. Na presente data, após tomar conhecimento de novas informações, uma guarnição do 20º BPM compareceu ao local e realizou contato direto com os responsáveis pela instituição, com o objetivo de buscar esclarecimentos e prestar as orientações pertinentes. Em consulta ao banco de dados oficial do Estado, foi identificado apenas um registro relacionado a esse tipo de ocorrência na referida localidade. Ressalta-se que tal registro possui elevada relevância para os órgãos de segurança pública, pois subsidia o planejamento operacional, a análise criminal e a adoção de estratégias específicas voltadas à prevenção e repressão desse tipo de delito. Destaca-se, ainda, que, diante da constatação de qualquer crime, é fundamental que a comunidade acione imediatamente o telefone de emergência 190 e preserve o local, evitando alterações que possam comprometer a adequada atuação da perícia técnica. Além disso, informa-se que já está agendada reunião com a instituição. O 20º BPM mantém atuação sistemática e contínua, com planejamento orientado por dados, desenvolvendo diversas ações de segurança pública na Zona Norte da Capital. A Brigada Militar reafirma seu compromisso com a proteção da comunidade, destacando a relevância da colaboração da população no repasse de informações e na comunicação imediata de fatos delituosos, contribuindo de forma decisiva para a qualificação das ações de segurança pública."