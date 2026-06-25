Segurança

Prejuízo de R$ 35 mil
Notícia

Entidade que acolhe idosos cegos é alvo de cinco furtos em menos de um mês em Porto Alegre: "É apavorante para eles" 

Associação sem fins lucrativos busca doações para manter atividades 

Maria Stolting

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