"Então tá, delegada, agora é de mulher pra mulher": polícia lembra quando presa que fingia ser criança abandonou voz infantil

Amanda era acolhida por famílias e acompanhada por serviços públicos após se apresentar como criança em situação de vulnerabilidade. Polícia Civil de Santa Catarina / Divulgação

A delegada Luana Tamiozzo Medeiros recorda o momento em que confrontou, cinco anos atrás, Amanda Maria Souza de Oliveira, 37 anos, que se apresentava como uma menina de 11 ou 12 anos chamada Gabrielly da Silva Ferreira, em diferentes cidades gaúchas. Na ocasião, ela foi presa pela 2ª Delegacia de Polícia de Cachoeirinha. No dia 2 de junho deste ano, Amanda foi presa novamente, em flagrante, pela 6ª Delegacia de Polícia de Joinville, em Santa Catarina, após denuncia de uma parente levantar a descoberta do crime de estelionato.

Segundo a delegada, após o cumprimento do mandado de prisão de Amanda, no fim de 2021, a mulher continuava falando com voz infantil, na sala de interrogatório, como fazia diante de famílias, profissionais da saúde e integrantes da rede de proteção à infância.

— Ela começou a fazer voz de neném para mim. Eu olhei para ela e falei assim: "Tá, Amanda, agora chega" — relembrou em entrevista à RBS TV.

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A reação da suspeita foi imediata:

— Ela engrossou a voz e olhou no meu rosto e disse: "Então tá, delegada, agora é de mulher para mulher".

A reação surpreendeu a delegada e a policial que fazia o interrogatório junto. À época, a polícia apreendeu os pertences da investigada:

— A mala era cheia de bicos e mamadeiras — contou.

As primeiras suspeitas

Antes da prisão, Amanda havia sido acolhida por famílias e acompanhada por serviços públicos após se apresentar como uma criança em situação de vulnerabilidade. As primeiras desconfianças surgiram quando pessoas envolvidas no acolhimento procuraram a polícia.

— Eles vieram falar comigo porque a então menina estava tendo comportamentos estranhos, nervosos. Saíam agulhas, pregos de dentro dela — contou a delegada Luana, que diz ter desconfiado imediatamente da idade de Amanda ao vê-la pela primeira vez:

— Eu pensei: "Isso não é uma menina, é uma mulher". Desconfiei de cara e vi que não era, era uma mulher.

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A busca no Google

Sem conseguir confirmar quem era a suposta adolescente, a delegada decidiu procurar casos semelhantes na internet. A pesquisa acabou sendo decisiva para a investigação.

— Eu joguei no Google: "menina criança ferros no corpo", algo assim. E aí descobri que há 10 anos acontecia isso — contou.

A busca levou a registros de ocorrências semelhantes em outros Estados. A delegada então entrou em contato com um delegado da Bahia e enviou uma fotografia da mulher, que confirmou que era mesmo Amanda.

A partir dali, a polícia passou a reconstruir a trajetória de Amanda pelo país. De acordo com a delegada, a investigação apontou que ela se deslocava entre Estados pegando carona com caminhoneiros.

O pedido de prisão

Segundo Luana, a investigação começou quando Amanda passou a apresentar comportamento agressivo na casa de uma das famílias que a acolheram. A residência tinha outra criança morando no local.

— Ela começou a ficar agressiva com a outra criança por ciúmes — disse.

Diante das dúvidas sobre a identidade da mulher, a polícia e o Ministério Público solicitaram a prisão preventiva. Naquele período, Amanda já estava internada em um hospital. A prisão ocorreu após a alta médica.

A operação exigiu cuidados especiais por causa do estado de saúde da investigada.

— Tínhamos que cuidar com a queda dela porque ela tinha muito ferro no corpo. A prisão dela foi a coisa mais louca do mundo — relembrou delegada.

Amanda ficou seis meses presa pelo crime de estelionato até ter a prisão relaxada pela Justiça.

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"Ela queria ter uma família"

Após admitir sua verdadeira identidade, Amanda também falou sobre os motivos que a levavam a assumir personagens e buscar acolhimento de desconhecidos, segundo a delegada.

— Ela me confessou e argumentou que o motivo é que queria ter uma família. No depoimento dela, nunca disse que era para fazer o mal — disse Luana.

Amanda foi indiciada pela Polícia Civil. O processo posteriormente passou a tramitar na Justiça gaúcha, mas estava suspenso, já que ela não havia sido localizada.

Nova prisão

No dia 2 deste mês de junho, Amanda voltou a ser presa em Santa Catarina, onde é investigada por novamente se apresentar como adolescente para obter acolhimento. Em depoimento, confessou que aplicou o mesmo golpe em outros Estados.

Ela viveu durante 14 meses como filha adotiva na casa de uma família que a acolheu. Ela segue presa.

No dia 9, Justiça tornou Amanda ré pelos crimes de falsa identidade e estelionato. No próximo dia 26, ela passará por por exame de sanidade mental.