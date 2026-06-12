Segurança

Cinco anos atrás
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"Então tá, delegada, agora é de mulher pra mulher": polícia lembra quando presa que fingia ser criança abandonou voz infantil

Amanda Maria Souza de Oliveira, 37 anos, detida no início do mês em Joinville (SC), já havia sido capturada em 2021 pelo mesmo golpe, em investigação da delegacia de Cachoeirinha

Vitor Rosa

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