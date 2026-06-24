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Dossiês falsos 
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Engenheiro é preso por suspeita de tentar extorquir valores milionários de famílias de empresários no RS

Mandado de prisão preventiva foi cumprido nesta quarta-feira em Gravataí

Leticia Mendes

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