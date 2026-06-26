Empresários são presos em flagrante durante operação contra pedofilia no Vale do Sinos

Operação foi deflagrada nesta sexta-feira. Polícia Civil/Divulgação

Dois empresários foram presos em flagrante nesta sexta-feira (26) por suspeita de armazenamento de imagens de pedofilia em Ivoti, no Vale do Sinos. A operação da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Esteio, com apoio da polícia de Ivoti, buscava combater uma rede de armazenamento e compartilhamento de material de abuso e exploração sexual infantil no ambiente virtual.

A polícia cumpriu, ainda, três mandados de busca e apreensão em uma empresa e nas casas dos suspeitos. Os nomes deles não foram divulgados.

O setor de inteligência da Polícia Civil monitorou os suspeitos, de forma ininterrupta, ao longo de três meses. Durante esse período, segundo a polícia, foram encontradas evidências de que os suspeitos utilizavam redes compartilhadas para realizar o download sistemático de arquivos contendo pornografia infantil.

Durante as buscas, foi localizado material de pornografia infanto-juvenil e apreendidos computadores, notebooks, smartphones e mídias de armazenamento como pendrives e HDs externos. Conforme os investigadores, foram contabilizados mais de 100 terabytes (TB) de material pornográfico.