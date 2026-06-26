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Empresários são presos em flagrante durante operação contra pedofilia no Vale do Sinos

Ação buscou combater rede de armazenamento e compartilhamento de material de abuso e exploração sexual infantil no ambiente virtual

Paulo Rocha

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Leticia Mendes

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