Polícia prende empresário em ofensiva que apura fornecimento de remédios falsos contra câncer

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul cumpriu, nesta segunda-feira (29), 57 mandados de busca e um de prisão para investigar um grupo suspeito de fornecer medicamentos falsos para pessoas em tratamento contra o câncer pagos com recursos públicos, na Fronteira Oeste.

Chamada de Operação Placebo, a apuração da Delegacia de Polícia de São Gabriel aponta indícios de fraude em orçamentos, entrega parcial de medicamentos, uso de empresas de fachada e até fornecimento de remédios com suspeita de falsificação.

As medidas cautelares têm como alvo 15 pessoas e 14 empresas investigadas. O preso é o empresário de São Gabriel Lisandro Henriques Hermes. Ele é apontado, segundo a Polícia Civil, como o principal articulador do grupo. Além dele, ainda é apurada participação de um oncologista e de três advogados, dois de Porto Alegre e uma de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo.

Os investigadores afirmam que ele controlaria direta ou indiretamente empresas que participariam das concorrências apresentadas nos processos judiciais, entre as quais a Licifarma e a LH Medicamentos.

Ação cumpre 57 mandados de busca. Giovani Grizotti / RBS TV

O empresário negou as acusações e disse que não tem relação com os advogados e um oncologista, que também é investigado na ofensiva. Disse, ainda, que desconhece a suspeita de falsificação de medicamentos.

Com ele, a polícia apreendeu dezenas de caixas com remédios, suplementos alimentares e cartelas de medicamentos sem identificação. Ele alegou que eles foram descartados por uma fábrica por controle de qualidade, mas não soube explicar porque a própria fábrica não fez o descarte.

A reportagem procurou a defesa do empresário, mas não teve retorno até a última atualização da reportagem.

Erros de grafia em embalagem

A Polícia Civil sustenta que Lisandro utilizava "laranjas" para ocultar o verdadeiro controle dos negócios.

A investigação teve início após uma farmacêutica da Santa Casa de São Gabriel, responsável pelo preparo de um medicamento para uma paciente com câncer de mama avançado, identificar sinais de possível falsificação em frascos do medicamento Enhertu, adquirido com recursos bloqueados judicialmente. A embalagem continha até erros de grafia.

Em nota, a Irmandade Santa Casa de Caridade de São Gabriel esclareceu que a farmácia responsável pela manipulação dos medicamentos oncológicos é um serviço terceirizado (leia abaixo).

Participação de oncologista e advogados

A polícia também aponta a participação de um oncologista, que seria responsável pelos laudos médicos utilizados nas ações judiciais. O nome dele não foi divulgado.

Conforme o delegado Daniel Severo, caberia a ele a captação dos pacientes, encaminhando-os a advogados que também teriam envolvimento no esquema.

— Eles têm claramente ali um médico que é o que capta os clientes. Duas pacientes nos confirmaram que é ele quem indica. Aliás, ele tem cartões desses advogados à disposição para entregar para os pacientes que não conseguiram o medicamento nas farmácias do Estado — explica o delegado.

O médico e os advogados estão entre os alvos de mandados de busca e apreensão e tiveram o exercício profissional proibido pela Justiça, em medida cautelar solicitada pela Polícia Civil.

— Esse núcleo jurídico acionava o núcleo empresarial. É uma articulação grande. O núcleo jurídico aciona o empresarial para fraudar a concorrência, ou seja, são só as farmácias ligadas a eles que ganham — detalhou o delegado.

A investigação aponta que foram até agora identificadas 39 vítimas do esquema, sendo que sete delas morreram durante o tratamento.

Anvisa proibiu comercialização

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou em fevereiro deste ano a apreensão e proibiu a comercialização e a distribuição de um lote do medicamento oncológico Enhertu (trastuzumabe deruxtecana) após a identificação de unidades com características diferentes das do produto original.

A medida foi publicada por meio da Resolução-RE nº 641, de 18 de fevereiro de 2026, e atingiu o lote 416466.

Segundo a Anvisa, a fabricante Daiichi Sankyo Brasil comunicou a existência de frascos com dimensões superiores ao padrão habitual, descascamento nas tampas e divergências na coloração e no material utilizado no fechamento das embalagens.

De acordo com a empresa, o medicamento original possui tampa amarela com acabamento plástico, enquanto as unidades suspeitas apresentavam tampa metálica pintada de amarelo, um dos indícios de falsificação.

O que dizem Anvisa, o laboratório e a Santa Casa de São Gabriel

Confira a íntegra de nota da Anvisa

"A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou a Resolução-RE nº 641, de 18 de fevereiro de 2026, determinando a apreensão e a proibição da comercialização e distribuição do medicamento ENHERTU, lote 416466, após a identificação de unidades com características divergentes do produto original. A medida foi adotada com base em comunicado da empresa DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACÊUTICA LTDA., que informou ter identificado no mercado frascos com dimensões superiores ao padrão habitual, descascamento nas tampas e divergências na coloração e no material utilizado nas tampas das embalagens.

Segundo a fabricante, o produto original possui tampa amarela com aparência plástica, enquanto as unidades suspeitas apresentam tampa metálica pintada de amarelo. Diante das irregularidades encontradas, a Anvisa determinou a apreensão das unidades e proibiu sua comercialização e distribuição em todo o território nacional. A orientação é para que distribuidores, farmácias, hospitais e demais serviços de saúde verifiquem seus estoques e interrompam imediatamente qualquer circulação do lote mencionado, comunicando às autoridades sanitárias locais e à fabricante caso sejam identificadas unidades com as características descritas."

Confira a íntegra de nota do laboratório

"A Daiichi Sankyo Brasil informa que tomou conhecimento de unidades falsificadas de Enhertu® (trastuzumabe deruxtecana), relacionadas a um lote específico identificado como 394373, que não corresponde aos produtos fabricados pela empresa e adquiridos por meio de fornecedores homologados.

Imediatamente após a identificação da suspeita, em junho de 2025, a empresa notificou a Anvisa e demais autoridades competentes, iniciando apuração rigorosa do caso e colaborando integralmente com as investigações.

A Daiichi Sankyo reforça que não houve qualquer alteração na fabricação ou na qualidade dos produtos regularmente produzidos pela companhia. A saúde e segurança dos pacientes é prioridade absoluta para nós, e todas as medidas cabíveis foram adotadas com agilidade e responsabilidade.

A empresa orienta que profissionais de saúde e instituições adquiram medicamentos exclusivamente de distribuidores homologados disponíveis em nosso site e que qualquer suspeita seja comunicada às autoridades sanitárias e ao Serviço de Atendimento ao Cliente da companhia:

sacbr@daiichisankyo.com

0800 055 6596

A Daiichi Sankyo permanece à disposição para esclarecimentos e segue comprometida com os mais altos padrões de qualidade, ética e responsabilidade em todas as suas operações no Brasil."

Confira a íntegra da nota da Santa Casa

A Irmandade Santa Casa de Caridade de São Gabriel, em relação às investigações no âmbito da Operação Placebo, esclarece que a farmácia responsável pela manipulação dos medicamentos oncológicos é um serviço terceirizado, prestado por empresa contratada, que possui responsabilidade técnica própria. Os fatos que deram origem à investigação foram inicialmente identificados pela empresa responsável pela manipulação, que adotou as providências cabíveis perante as autoridades competentes.

A Santa Casa informa ainda que está à disposição da Polícia Civil e das demais autoridades competentes para colaborar integralmente com as investigações e reafirma seu compromisso com a segurança dos pacientes, a ética, a transparência e o pleno esclarecimento dos fatos.