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Polícia prende empresário em ofensiva que apura fornecimento de remédios falsos contra câncer

Oncologista e advogados também são apontados por envolvimento no esquema. Por enquanto, 39 vítimas foram identificadas, sendo que oito morreram

Giovani Grizotti

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