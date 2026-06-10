"Ele queria trabalhar lá": jovem gaúcho de 18 anos está desaparecido no Rio de Janeiro há seis dias 

Pedro Henrique ajudava o pai no trabalho num quiosque em Copacabana. Arquivo Pessoal / Divulgação

Há seis dias, a família de Pedro Henrique Lopes Guimarães, 18 anos, busca respostas sobre o paradeiro do jovem. O porto-alegrense se mudou para o Rio de Janeiro há cerca de cinco meses, para morar com o pai. Na última quinta-feira (4), ele saiu de casa, na região da comunidade de Tijuquinha, no bairro do Itanhangá, e não foi mais encontrado. O caso é investigado pela Polícia Civil da capital fluminense.

Na manhã daquele dia, a mãe, Camila Lopes, 36 anos, que reside em Porto Alegre, no bairro Jardim Botânico, falou com o filho por telefone. O jovem disse que o pai estava fazendo almoço no apartamento onde eles vivem. Desde que passou a morar no Rio, em janeiro, Pedro Henrique auxilia o pai no trabalho em um quiosque em Copacabana.

— Ele estava bem. O pai dele me relatou que eles almoçaram, e o pai dele foi descansar. Quando acordou, tinha uma mensagem do Pedro de cinco horas da tarde, dizendo que ia dar uma volta e já voltava. O pai dele ficou mandando mensagem, para saber onde é que ele estava, e a mensagem foi visualizada, mas, depois disso, não conseguiu mais contato — relata a mãe.

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Sem respostas, a família procurou a polícia. A investigação está em andamento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Até o momento, no entanto, não há pistas sobre o rapaz.

Camila e o filho Pedro Henrique. Arquivo Pessoal / Divulgação

Camila conta que o filho planeja terminar o Ensino Médio. Em Porto Alegre, ele estudou no Colégio Estadual Professor Otávio de Souza, no Jardim Botânico. Quando criança, o jovem chegou a residir no Rio de Janeiro, mas passou a maior parte da vida no Rio Grande do Sul.

— Ele estava feliz lá. Sempre orientei ele a se cuidar, a não entrar em alguns lugares, que poderiam ser perigosos. Meu filho não é bandido, nunca foi envolvido com nada. Ele é um guri muito querido, as pessoas gostam muito dele. Sempre muito educado. Ele foi pra lá porque queria passar um tempo com o pai dele. Ele queria trabalhar lá — diz a mãe.

Conforme Camila, o filho nunca tinha desaparecido dessa forma anteriormente. O pai não soube informar com que roupa o jovem saiu de casa, mas percebeu a falta de um tênis preto e um boné.

— Estou desesperada. Não durmo mais, estou atrás do meu filho. Então, por favor, se alguém viu meu filho, liga para polícia, liga para nós. Fala onde ele está. Eu tenho esperança, eu tenho fé em Deus, que meu filho está vivo e que ele vai voltar para mim — desabafa a mãe.

Colabore

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Pedro Henrique pode entrar em contato com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros da Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo telefone (21)2582-7129 ou pelo WhatsApp (21) 98322-0228.