Segurança

Caso em investigação
Notícia

"Ele queria trabalhar lá": jovem gaúcho de 18 anos está desaparecido no Rio de Janeiro há seis dias 

Pedro Henrique Lopes Guimarães morava em Porto Alegre, mas se mudou havia cinco meses para viver com o pai

Leticia Mendes

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