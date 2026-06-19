Segurança

Violência vicária
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"Ele queria me matar, mas me deixar viva ao mesmo tempo", diz mulher que teve quatro filhos mortos pelo pai em Alvorada

Thays da Silva Antunes tenta reconstruir a vida após perda trágica. Caso antecedeu legislação que endurece penas para esse tipo de crime

Pâmela Rubin Matge

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