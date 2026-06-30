"É um episódio isolado", diz Eduardo Leite sobre sequência de homicídios em Porto Alegre

Governador Eduardo Leite participou de ato em Charqueadas. Airton Lemos / Agência RBS

A sequência de homicídios registrada em Porto Alegre nos últimos dias é tratada pelo governo do Estado como um caso pontual, sem impacto na tendência de queda dos indicadores de violência. A avaliação foi feita pelo governador Eduardo Leite nesta terça-feira (30), durante evento em Charqueadas.

Questionado sobre as mortes registradas na Capital durante os últimos sete dias, Leite afirmou que as investigações ainda buscam esclarecer as motivações dos crimes. O governador descartou, por enquanto, que o episódio represente uma deterioração do cenário da segurança pública.

— Consideramos que é um episódio isolado, ou seja, não há uma crise na segurança pública. O Estado mantém consistentemente a redução dos indicadores de criminalidade em todas as áreas — afirmou Leite.

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Segundo o governador, mesmo com a sequência de homicídios, junho deve terminar com índices inferiores aos registrados no mesmo mês de 2025. A projeção foi repetida pelo secretário da Segurança Pública, Mário Ikeda.

— No somatório, nós temos uma redução, sim, dos homicídios, mesmo tendo esse fato acontecido recentemente na semana passada — destacou Ikeda.

O governador reconheceu que o combate à violência ainda é um desafio, mas sustentou que os resultados obtidos nos últimos anos indicam uma tendência consistente de redução dos homicídios:

— Ainda temos um desafio de segurança pública, claro que temos. Mas estamos evoluindo, estamos avançando e, quando acontece um episódio como esse, colocamos a investigação de maneira determinada para entender o fenômeno. Até aqui, não há nenhum motivo para acreditar que isso signifique uma inversão da tendência de redução dos crimes contra a vida no Estado.

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Policiamento reforçado e investigação em curso

Leite afirmou ainda que o Estado reforçou o policiamento nas áreas afetadas e intensificou as ações contra grupos criminosos.

— O Estado imediatamente acionou os protocolos de operação das nossas forças de segurança, de saturação de áreas e de enfrentamento mais contundente aos grupos criminosos que aparentemente se relacionam com essa prática desses homicídios. Já observamos uma situação de arrefecimento e de melhor tranquilidade nessas localidades — disse.

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Sobre a investigação, o secretário Ikeda afirmou que a principal hipótese é de que os crimes envolvam duas organizações criminosas rivais que disputam o tráfico de drogas. No entanto, ainda não há confirmação de que os assassinatos estejam diretamente relacionados entre si.