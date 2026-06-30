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"É um episódio isolado", diz Eduardo Leite sobre sequência de homicídios em Porto Alegre

Governador afirma que não há crise na segurança pública e secretário diz que investigação aponta para disputa entre duas organizações criminosas

Airton Lemos

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