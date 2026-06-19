Segurança

Mais de R$ 500 mil
Notícia

Dois homens são denunciados por roubo de joias que deixou seis reféns em escritório de advocacia em Porto Alegre

Um dos homens teria participado diretamente da execução do roubo, enquanto outro teria atuado na recepção e na ocultação dos itens

Júlia Ozorio

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