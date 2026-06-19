Dois homens são denunciados por roubo de joias que deixou seis reféns em escritório de advocacia em Porto Alegre

Dois homens foram denunciados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) nesta sexta-feira (19) por suposto envolvimento em um assalto a um escritório de advocacia no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, em janeiro. Seis pessoas foram feitas de reféns e o prejuízo ultrapassou os R$ 500 mil em joias.

Os homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram denunciados pelos crimes de associação criminosa, roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação.

De acordo com a promotora de Justiça Cláudia Regina Lenz Rosa, que ofereceu a denúncia à Justiça, os investigados faziam parte de uma organização criminosa e dividiram tarefas no crime.

Conforme a denúncia, um dos homens teria participado diretamente da execução do roubo, enquanto o outro teria atuado na recepção e na ocultação dos itens. Para isso, ele teria usado a atividade comercial para dar aparência lícita ao ouro subtraído.

Relembre

Crime ocorreu em um centro comercial na Rua Padre Chagas, em Porto Alegre. Júlia Ozório / Agência RBS

Dois assaltantes roubaram mais de R$ 500 mil em joias que estavam em um escritório de advocacia localizado em um centro comercial na Rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O crime ocorreu por volta das 20h do dia 14 de janeiro.

Segundo o MPRS, a dupla rendeu pessoas que estavam em frente ao edifício e, na sequência, acessou o local. Os criminosos fizeram seis reféns, incluindo o porteiro e funcionários do prédio. As vítimas foram amarradas com cadarços e ameaçadas com arma de fogo. Os assaltantes usavam capacete e máscara.

Após chegarem ao escritório de advocacia, a ação criminosa subtraiu lingotes de ouro, joias e celulares. Segundo a promotora Cláudia Regina Lenz Rosa, o prejuízo foi estimado em R$ 524 mil no inquérito policial.

A apuração ainda indica que o roubo foi planejado e incluiu etapas como levantamento do local e uso de veículo com placas adulteradas.