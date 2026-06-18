Deolane Bezerra vira ré por lavagem de dinheiro em esquema do PCC 

Deolane foi presa durante a Operação Vérnix. LECO VIANA / THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia e tornou ré a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra em processo sobre lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). As informações são da Folha de S. Paulo.

Deolane está presa na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo, desde o dia 21 de maio. Ela terá 10 dias para apresentar defesa.

Em nota divulgada na semana passada, quando a denúncia foi apresentada pelo MP, a defesa de Deolane afirmou que ela "não faz parte de nenhuma organização criminosa e tampouco cometeu qualquer crime, o que será provado ao longo do processo".

De acordo com a decisão judicial também passam a ser réus Marcos Willian Herbas Camacho, conhecido como Marcola, principal chefe da facção criminosa, Alejandro Herbas Camacho Júnior e Everton de Souza.

Relembre o caso

A influenciadora foi presa durante a Operação Vérnix, da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro do PCC.

Segundo o MP, Deolane mantinha relação direta e íntima com a família de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, o principal líder do PCC. Acusação aponta que aumento do patrimônio da influenciadora é incompatível com a renda declarada.

Presa em 2024

Esta é a segunda prisão de Deolane. A influenciadora já havia sido detida em setembro de 2024 em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.