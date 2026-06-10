Deolane Bezerra é denunciada pelo MP por lavagem de dinheiro em esquema do PCC

Influenciadora é investigada por suposto esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital. LECO VIANA / THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

O Ministério Público de São Paulo denunciou, nesta quarta-feira (10), a influenciadora Deolane Bezerra por lavagem de dinheiro e outros crimes. A advogada, investigada por envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC), está presa preventivamente em Tupi Paulista (SP).

Segundo o g1, a denúncia foi apresentada pelo núcleo de Presidente Prudente (SP), a partir de ação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Deolane e outras cinco pessoas foram denunciadas por, segundo o MP, receber valores ilícitos obitos pelo PCC por meio de uma empresa de transportes.

A Justiça negou o pedido de transferência feito pela defesa de Deolane e manteve a prisão da influenciadora.

Relembre o caso

A influenciadora foi presa no dia 21 de maio, durante a Operação Vérnix, da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro do PCC.

À Folha de São Paulo, o promotor de Justiça Lincoln Gakiya afirmou que Deolane tem uma relação direta e íntima com a família de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, o principal líder do PCC. Segundo ele, o aumento do patrimônio da influenciadora é incompatível com a renda declarada.

No dia seguinte à prisão, a defesa da advogada afirmou que ela é inocente das acusações e protocolou um habeas corpus no Tribunal de Justiça de São, Paulo requisitando a prisão domiciliar. O argumento é que Deolane é mãe de uma menor de idade.

Presa em 2024

Esta é a segunda prisão de Deolane. A influenciadora já havia sido detida em setembro de 2024 em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.