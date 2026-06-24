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Delegacia Online da Diversidade: maior parte dos registros no RS é por homofobia e transfobia

Entre outubro de 2024 e maio deste ano, unidade recebeu 1.155 ocorrências. Para delegado, iniciativa diminui subnotificação e agiliza resposta aos crimes

Tiago Bitencourt

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