Delegacia Online da Diversidade: maior parte dos registros no RS é por homofobia e transfobia

Os crimes de homofobia, quando há discriminação ou preconceito devido à orientação sexual, e transfobia, em relação à identidade de gênero, somam a maioria dos registros feitos na Delegacia Online da Diversidade. Entre outubro de 2024, quando o serviço foi disponibilizado, e 27 de maio deste ano, 1.155 possíveis crimes foram relatados pela internet à unidade especializada.

Os casos de homofobia e transfobia representaram 35,5% deste total. Foram 410.

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O diretor do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis, delegado Juliano Ferreira, avalia que o registro pela internet traz benefícios para o cidadão e para a polícia:

— O registro online faz com que a notícia do crime chegue à autoridade policial de forma mais ágil, diminuindo as subnotificações.

Subnotificação ocorre quando o número real de crimes é maior do que o registrado junto à polícia. Isso se dá, principalmente, porque as vítimas, por diferentes motivos, desistem de reportar o fato às autoridades.

Moradora do bairro Santa Maria Gortetti, na zona norte de Porto Alegre, Sarah Michelon Souza, 38 anos, teve de procurar, pessoalmente, uma delegacia quando foi agredida por um vizinho, há três anos. Durante seu processo de transição de gênero ela vinha sendo ameaçada pelo mesmo homem e registrou os casos pela internet.

— Eu já havia feito algumas ocorrências online e no dia em que ele me agrediu fui fazer o registro presencial. Não é a situação mais agradável, no entanto, facilitou já ter o histórico das ocorrências anteriores — afirma.

Uma audiência judicial do caso de Sarah está marcada para julho.

O segundo crime mais registrado na Delegacia Online da Diversidade é o de preconceito de raça. Desde outubro de 2024, foram 339 casos relatados, ou 29,3% do total. O terceiro crime mais recorrente é o de preconceito por deficiência, com 148 registros (12,8%).

— Houve um aumento no número de ocorrências, porque as pessoas podem fazer a partir do seu próprio celular, do seu computador em casa, sem necessidade de deslocamento até a delegacia e também sem necessidade de se expor perante um policial para o registro da ocorrência. É feito de forma segura, tranquila e bastante intuitiva — avalia o advogado Diego Cândido, um dos idealizadores da Delegacia Online da Diversidade no Estado.

Os números citados na reportagem são somente dos registros de ocorrência feitos pela Delegacia Online da Diversidade e não representam o total de casos dos delitos no RS. Não foram contabilizados registros feitos presencialmente. Há ainda, situações em que a ocorrência é inicialmente relatada como um crime comum e, no decorrer das investigações, se identifica como crime relacionado a preconceito. Casos assim também não foram contabilizados.

Passo a passo para usar a Delegacia Online da Diversidade

Espaço para ocorrências de intolerância é indicado por ícone laranja no site da Delegacia Online do RS. Jonathan Heckler / Agencia RBS