Como "tia" desmascarou golpista de 37 anos que fingia ter 12 anos em SC

Amanda Maria Souza de Oliveira aplicou cerca de oito golpes de falsa identidade e estelionato ao redor do Brasil. Polícia Civil de Santa Catarina / Divulgação

A golpista Amanda Maria Souza de Oliveira, 37 anos, viveu por 14 meses como se tivesse 12 anos na casa de uma família em Joinville (SC). A trama chegou ao fim graças à desconfiança de uma parente da família adotiva, que fez buscas na internet e localizou reportagens antigas sobre uma situação semelhante no Rio de Janeiro.

A golpista, que se apresentava como Gabriele, conheceu as vítimas ao se aproximar de uma comunidade religiosa. Ela relatava ter fugido do Pará por maus-tratos, causando comoção entre os membros.

Segundo o delegado Rodrigo Bueno Gusso afirmou ao g1, a "tia" adotiva da suposta menina decidiu investigar por conta própria as histórias contadas pela mulher. A semelhança no modo de agir e as características físicas de Amanda reforçaram as suspeitas da parente.

Ao relatar a descoberta ao pai adotivo, ele inicialmente resistiu em acreditar, mas acabou convencido ao assistir aos vídeos das reportagens.

— Ele viu que a pessoa que foi presa no Rio de Janeiro era a pessoa que estava dentro da casa dele — relatou o delegado.

O casal procurou a delegacia de Joinville no final de maio. A Polícia Civil de Santa Catarina confirmou que Amanda é reincidente nessa modalidade de estelionato. Ela foi presa em 2 de junho e indiciada na última sexta-feira (5) por falsa identidade e estelionato.

A família acolheu a mulher com direito a um quarto com decorações e brinquedos infantis, remédios para emagrecimento e uma festa de comemoração para o seu aniversário de "12 anos".

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Na tentativa de sustentar o seu personagem, Amanda alegava falsamente ser autista e ter outras condições clínicas. Para justificar a aparência adulta, ela dizia ter sido forçada a fazer uso de hormônios na época em que sofria abusos de familiares.

Conforme a policia, a golpista tinha comportamentos infantilizados, usava mamadeiras, chupetas e teria um "cheirinho" para dormir, além de afinar a voz, forjar crises de pânico e simular carência para conseguir atenção. Amanda possuía histórico nessa modalidade de golpes, tendo registros em Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás.

Em 2023, ela já havia sido presa em Nova Iguaçu (RJ), após fingir ser uma adolescente para aplicar golpes, insinuando ser vítima de uma rede de prostituição e bruxaria. Amanda passará por exames de sanidade mental.

Golpe no Rio de Janeiro

Uma das vítimas dos golpes de Amanda é Viviane Henriques, presidente do instituto Mães que Abençoam com Amor, no Rio de Janeiro. Em entrevista à Rádio Gaúcha no sábado (6), ela contou que Amanda se aproximou por meio de uma mensagem nas redes sociais. Ela alegava ser vítima de abuso, forçada pelo pai a se prostituir, e dizia ter fugido do Ceará para o Rio de Janeiro.

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Viviane acolheu a mulher por cerca de dois meses em uma casa alugada para esse fim, dividindo os cuidados com uma amiga, Renata. A baixa estatura de Amanda e a alegação de que o pai a forçava a tomar hormônios contribuíram para que acreditassem que ela realmente tivesse 12 anos.

— De início, a gente acreditava porque nós pensamos: "Poxa, uma menina que sofreu isso tudo, supostamente, sofreu todo esse abuso". A gente não obrigava ela a conversar — explicou.

Viviane contou ainda que a mulher estava sempre utilizando casaco e capuz, além de agir de forma diferente com ela e com Renata, o que fez com que ela desconfiasse. Ela começou a perceber as inconsistências no comportamento de Amanda e procurou a ajuda de uma delegada da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que investigou o caso.

— A delegada investigou em 24 horas. O esposo dela, que é inspetor, sentou comigo e disse: "Olha, isso é um golpe". E me mostrou alguns registros de outros Estados — conta.