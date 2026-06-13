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"Começou a ficar agressiva com outra criança por ciúme", diz delegada sobre mulher que fingia ser adolescente

Amanda Maria Souza de Oliveira, 37, se passava por Gabrielly da Silva Ferreira e dizia ter 11 ou 12 anos

Vitor Rosa

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