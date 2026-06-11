Com liderança e escuta de mulheres periféricas, projeto amplia rede de enfrentamento à violência no RS

Estão à frente da campanha 27 mulheres – entre líderes comunitárias, educadoras, empreendedoras, indígenas, ribeirinhas e comunicadoras. Gian Michailoff / Divulgação

"O Rio Grande do Sul diz não à violência contra a mulher e ao feminicídio". Essa é a campanha que será lançada neste fim de semana por meio de uma parceria entre a Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul (Cufa RS) e o Banrisul Cultural. A iniciativa terá como base a liderança e a escuta direta de mulheres periféricas.

O objetivo é ampliar a prevenção, o enfrentamento à violência de gênero e promover atividades que dialogam diretamente com as comunidades, especialmente em territórios de maior vulnerabilidade social.

A ação deve impactar 100 mil pessoas em diferentes municípios gaúchos. O investimento é de R$ 2 milhões. Cada cidade definirá seu próprio cronograma de atividades.

Estão previstas iniciativas como uma pesquisa com coleta de dados em todo o Estado e a produção de uma cartilha que reunirá informações, dados e orientações sobre o tema.

— Essa é uma campanha construída de dentro para fora, com base na escuta direta de mulheres de favelas e periferias, que nos dirão o que sentem e o que passam. Para a pesquisa, queremos ouvir 5 mil vozes femininas — diz o presidente da Cufa RS, Júnior Torres.

Protagonismo periférico

Estão à frente da campanha 27 mulheres — entre líderes comunitárias, educadoras, empreendedoras, indígenas, ribeirinhas e comunicadoras — que desenvolvem diariamente ações de transformação social em seus territórios.

Cerca de 200 ações de sensibilização e capacitação estão previstas. As atividades incluem programas de qualificação profissional voltados para mulheres e iniciativas descentralizadas de geração de renda e autonomia financeira.

Nos próximos meses, também deve ser lançado um contato "0800" — canal gratuito para atendimento psicológico, assistência jurídica e de assistente social.

Salas Basta

Ao longo de um ano serão abertas as chamadas Salas Basta. Os locais serão estruturados em 14 cidades (veja abaixo) e receberão o público feminino para orientações e encaminhamentos para atendimentos e serviços diversos.

Pelotas

Santa Maria

Passo Fundo

Frederico Westphalen

Caxias do Sul

Iraí

Esteio

Canoas

Porto Alegre

São Leopoldo

Alvorada

Sapucaia do Sul

Tramandaí

Viamão

Ações presenciais e digitais

A veiculação da campanha ao longo deste fim de semana — 13 e 14 de junho — conta com distribuição de materiais informativos, entrega de flyers de conscientização e veiculação de peças de comunicação em diferentes pontos de Porto Alegre.

Paralelamente, uma estratégia digital ampliará o debate sobre prevenção à violência contra a mulher, direitos, acolhimento e canais de denúncia.

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.

Defensoria Pública - Disque 0800-644-5556

A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Disque 100 - Direitos Humanos