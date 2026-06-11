Segurança

Contra os feminicídios
Notícia

Com liderança e escuta de mulheres periféricas, projeto amplia rede de enfrentamento à violência no RS

Ação entre Cufa e Banrisul será lançada neste fim de semana. Iniciativa prevê programas de qualificação profissional e geração de renda

Pâmela Rubin Matge

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