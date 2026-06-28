Chega a 13 número de presos em ação das forças policiais em Porto Alegre após sequência de assassinatos

Porto Alegre registrou seis homicídios na semana passada. Câmera de monitoramento / Reprodução

As ações da Brigada Militar e da Polícia Civil que integram o protocolo contra homicídios estabelecido em Porto Alegre resultaram na prisão de 13 pessoas até a manhã deste domingo (28). A iniciativa, que inclui reforço do policiamento e das investigações, acontece em resposta a uma sequência de seis homicídios ocorridos em menos de 24 horas na última semana, na Capital.

As prisões realizadas neste final de semana não têm relação direta com as mortes, investigadas como guerra entre facções. Mas, conforme o responsável pelo Comando de Polícia Militar da Capital, coronel Marcio Luiz da Costa Limeira, as ações policiais nas áreas onde ocorreram os homicídios e em outras regiões onde esses grupos criminosos atuam ajudam a asfixiar as atividades ilegais e reduzir o poder de resposta dos envolvidos.

Na noite de sexta-feira (26), um homem que estava foragido da Justiça foi preso no bairro Santa Tereza, na Zona Sul. Outros três homens foram presos em um veículo roubado no Morro Santana, na Zona Leste.

Ao longo do sábado (27), dois homens foram presos por receptação de veículos, três por porte ilegal de armas, e três por estarem foragidos da Justiça. No bairro Mário Quintana, onde ocorreram dois dos homicídios investigados, também houve a prisão de um homem e a apreensão de dois adolescentes, por tráfico de drogas.