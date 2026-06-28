Segurança

Violência na Capital
Notícia

Chega a 13 número de presos em ação das forças policiais em Porto Alegre após sequência de assassinatos

Prisões fazem parte de protocolo contra homicídios e têm como objetivo asfixiar a atuação das facções envolvidas nas mortes

Kyane Sutelo

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