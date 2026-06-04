Segurança

Crime de 2021
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Mãe de Henry Borel recebe perdão judicial por homicídio e Jairinho é condenado a quase 44 anos de prisão

A decisão proferida na madrugada desta quinta-feira (4) apontou ainda que a mãe do menino foi condenada a um ano e quatro meses pelo crime de omissão

Zero Hora

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Estadão Conteúdo

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