Advogado de PM réu por morte da família Aguiar, em Cachoeirinha, deixa o caso

Cristiano está preso desde o dia 10 de fevereiro. Renan Mattos / Agencia RBS

O policial militar Cristiano Domingues Francisco, 39 anos, réu pelo desaparecimento e morte da Família Aguiar, em Cachoeirinha, foi intimado para, em 10 dias, constituir nova defesa ou optar pela Defensoria Pública do Estado (DPE).

Isso porque, nesta segunda-feira (22), o então advogado de Cristiano, Jeverson Barcellos, apresentou uma petição à Justiça informando que deixou o caso. Segundo Barcellos, a saída se deve ao fato de ter sido contratado para atuar apenas na fase do inquérito.

Cristiano se tornou réu no dia 4 de maio pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver, falsidade ideológica, fraude processual, furto, associação criminosa e abandono de incapaz. Ele está preso desde o dia 10 de fevereiro.

As vítimas são Silvana de Aguiar, 48 anos, e os pais dela, Isail Vieira de Aguiar, 69, e Dalmira Germann de Aguiar, 70, que não são vistos desde 24 e 25 de janeiro.

Além de Cristiano, a atual esposa, Milena Tainá Ruppenthal Domingues e o irmão Wagner Domingues Francisco também respondem à Justiça por envolvimento nas mortes.

As três vítimas ainda não tiveram os corpos localizados.