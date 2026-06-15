Segurança

Em compasso de espera
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Caso de homem em surto morto pela BM em Porto Alegre aguarda decisão do MP; veja o que apontou perícia em câmeras de PMs

Investigações da Corregedoria da Brigada Militar e da Polícia Civil sinalizaram que policiais militares agiram em legítima defesa. Ministério Público informou que recebeu as diligências, mas analisa o caso, ainda sem prazo para tomar uma decisão

Leticia Mendes

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