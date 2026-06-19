Briga entre crianças motiva morte em Novo Hamburgo; veja o que se sabe sobre o caso

Corpo foi localizado em uma cova no bairro Roselândia. Polícia Civil / Divulgação

A briga entre duas crianças teria motivado o assassinato de um homem de 50 anos em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Nilson Ramos da Rosa foi encontrado com ferimentos de tiros em uma cova rasa no bairro Roselândia, no dia 25 de janeiro.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, a vítima foi retirada de casa e executada um dia depois que seu filho se envolveu em uma desavença em uma praça do bairro. A briga teria envolvido também o filho do casal suspeito de ser mandante do homicídio.

Na quarta-feira (17), um homem foi preso temporariamente em São Leopoldo por suspeita de envolvimento no crime. O homem teria prestado apoio material no assassinato, ofertando o carro usado pelos executores.

Além dele, outras sete pessoas foram presas por suspeita de participação na morte de Rosa. Um menor também foi apreendido por supostamente ter ajudado a executar o crime.

Morte encomendada da cadeia

A investigação começou em 25 de janeiro, após o corpo da vítima ter sido encontrado por familiares em uma área de mata no bairro Roselândia.

De acordo com a apuração, o crime ocorreu depois de três homens armados invadirem a casa da vítima por volta das 3h do mesmo dia. Nilson Ramos da Rosa teria sido retirado do imóvel e executado na região onde residia.

Logo depois, outros três indivíduos teriam ocultado o corpo de Rosa em uma cova rasa em uma área de mata. Inicialmente, foi cogitado que Rosa teria sido sequestrado, mas a hipótese acabou sendo descartada ao longo da apuração.

Segundo a investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Novo Hamburgo, o crime teria sido praticado por um grupo criminoso que tem base em Novo Hamburgo.

O grupo tem como liderança um homem recolhido no sistema penitenciário que, mesmo recolhido, teria ordenado o assassinato.

Operação

Na quarta-feira (17), a Polícia Civil deflagrou a Operação Cova Rasa para avançar na investigação sobre o caso. Uma prisão temporária foi cumprida em São Leopoldo, além de um mandado de busca e apreensão.

Oito pessoas foram presas e um menor foi apreendido por suspeita de participação na morte de Rosa.