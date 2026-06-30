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Bombeiros e policiais realizam buscas por corpos da família Aguiar em Canoas após denúncia anônima

Trabalhos que começaram às 10h desta terça-feira (30) foram encerrados durante a tarde 

Vitor Rosa

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Pâmela Rubin Matge

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