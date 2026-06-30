Bombeiros e policiais realizam buscas por corpos da família Aguiar em Canoas após denúncia anônima

O Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e a Brigada Militar realizaram buscas pelos corpos de Silvana de Aguiar, 48 anos, e dos pais dela, Isail Vieira de Aguiar, 69, e Dalmira de Aguiar, 70, na manhã desta terça-feira (30) em Canoas, na Região Metropolitana. A família está desaparecida há mais de cinco meses.

De acordo com as autoridades, uma denúncia anônima apontava que os corpos estariam nas proximidades da Estrada do Paquetá, antiga Rua da Prainha, no bairro Mato Grande.

Há uma área de mata que divide a via e a BR-448. Equipes estão no local desde as 10h, e uma cachorra farejadora chegou no início da tarde para auxiliar nas buscas, mas os trabalhos foram encerrados por volta de 15h15min.

Durante as investigações, dezenas de denúncias foram feitas em relação ao local onde os corpos poderiam estar escondidos.

— Não temos diligências pendentes, mas posso dizer que fazia tempo que não aparecia uma informação anônima — explica o delegado Anderson Spier um dos responsáveis pelo caso.

O delegado Cristiano Alvarez, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, acompanhou os trabalhos no local. Segundo ele, não está descartada a possibilidade de os corpos estarem naquela região.

— A denúncia que foi passada por enquanto não se confirmou — afirmou.

— Os bombeiros que acompanharam os cães falaram que o que tinha que fazer foi feito. Os corpos não foram localizados — completou o delegado.

Silvana e os pais não são vistos desde os dias 24 e 25 de janeiro. A família residia em Cachoeirinha, também na Região Metropolitana.

O processo criminal que avança na Justiça do Rio Grande do Sul está na fase de resposta à acusação por parte das defesas. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), o policial militar Cristiano Domingues Francisco, ex-marido de Silvana e principal suspeito, segue preso. A atual esposa dele e o irmão, que também são réus, respondem ao processo em liberdade.

De acordo com Spier, as diligências podem seguir mesmo com o inquérito policial já encerrado, em abril:

— Terminamos umas análises de dados, mas não surgiu nada novo ou diferente do que já havíamos apurado.

A polícia vê como remotas as chances de encontrar com vida os três integrantes da família Aguiar. Por isso, a investigação é tratada como um feminicídio e um duplo homicídio. O principal suspeito e réu no caso é o ex-marido de Silvana, que responderá também por homicídio, ocultação de cadáver, falsidade ideológica, fraude processual, furto, associação criminosa e abandono de incapaz.

Esposa e irmão são reús