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Babá suspeita de dopar e agredir bebês gêmeos em Gravataí é solta pela Justiça; veja vídeo de câmera de segurança da casa

Pais desconfiaram do comportamento dos filhos na ausência da cuidadora. Ela aguardará andamento do caso monitorada por tornozeleira

Leticia Mendes

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