Ataque a tiros deixa três mortos e um ferido em Taquara

Três homens morreram e um ficou ferido após um ataque a tiros em uma revenda de carros em Taquara, no Vale do Paranhana. A ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (15), na Avenida Sebastião Amoretti, perto de um batalhão da Brigada Militar.
Os autores do ataque chegaram em um carro, vestidos com roupas da Polícia Civil e usando toucas. Eles teriam ordenado que os presentes no local deitassem. Então, atiraram em quatro pessoas no chão.
Dois homens morreram no local e outros dois foram levados para o Hospital de Taquara. No hospital, um terceiro acabou morrendo. O quarto indivíduo segue hospitalizado, sem informação sobre o estado de saúde.
Entre a vítimas, estariam um funcionário e dois proprietários do estabelecimento. A motivação do crime ainda é apurada.
Buscas pelos autores do ataque
Os atiradores teriam fugido em um Chevrolet/Onix na cor prata. O veículo já foi localizado, mas os suspeitos ainda não foram encontrados. A Polícia Civil e a Brigada Militar fazem buscas pelos autores do ataque.
Uma testemunha teria presenciado a ocorrência. Ela, que não estaria entre as quatro vítimas, deve ser ouvida pela polícia.