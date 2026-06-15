Ataque a tiros deixa três mortos e um ferido em Taquara

Crime aconteceu dentro de revenda de carros. Júlia Taube / Agencia RBS

Três homens morreram e um ficou ferido após um ataque a tiros em uma revenda de carros em Taquara, no Vale do Paranhana. A ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (15), na Avenida Sebastião Amoretti, perto de um batalhão da Brigada Militar.

Os autores do ataque chegaram em um carro, vestidos com roupas da Polícia Civil e usando toucas. Eles teriam ordenado que os presentes no local deitassem. Então, atiraram em quatro pessoas no chão.

Dois homens morreram no local e outros dois foram levados para o Hospital de Taquara. No hospital, um terceiro acabou morrendo. O quarto indivíduo segue hospitalizado, sem informação sobre o estado de saúde.

Entre a vítimas, estariam um funcionário e dois proprietários do estabelecimento. A motivação do crime ainda é apurada.

Buscas pelos autores do ataque

Os atiradores teriam fugido em um Chevrolet/Onix na cor prata. O veículo já foi localizado, mas os suspeitos ainda não foram encontrados. A Polícia Civil e a Brigada Militar fazem buscas pelos autores do ataque.