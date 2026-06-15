Segurança

Vale do Paranhana
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Ataque a tiros deixa três mortos e um ferido em Taquara

Autores do crime estariam usando uniformes da polícia e fugiram do local do crime

Júlia Taube

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Gabriela Plentz

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