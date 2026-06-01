Segurança

Roubo na Capital
Notícia

Assalto termina com troca de tiros, acidente de trânsito, dois baleados e um suspeito morto em Porto Alegre

Segundo a Polícia Civil, dois homens armados chegaram de motocicleta ao estabelecimento localizado na região das avenidas Protásio Alves e Carlos Gomes

Airton Lemos

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Vitor Rosa

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