Assalto termina com troca de tiros, acidente de trânsito, dois baleados e um suspeito morto em Porto Alegre

Um assalto a uma revenda de veículos em Porto Alegre terminou com troca de tiros, roubo de uma caminhonete, duas pessoas baleadas e um suspeito morto no fim da tarde desta segunda-feira (1º).

Segundo a Polícia Civil, dois homens armados chegaram de motocicleta a uma loja de compra e venda de veículos localizada na região das avenidas Protásio Alves e Carlos Gomes, e renderam o dono do estabelecimento.

Durante a ação, houve reação de uma terceira pessoa, que ainda não foi identificada pelos investigadores. Conforme o delegado Luciano Peringer, da 8ª Delegacia de Polícia, ainda não está claro se essa pessoa trabalhava no local, fazia a segurança da revenda ou apenas passava pela região no momento do crime.

Na troca de tiros, o proprietário da revenda foi atingido por disparos e encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). Segundo a Brigada Militar, uma mulher, que ficou ferida, também foi levada ao HPS. Já a pessoa que reagiu não ficou ferida.

Veículo foi roubado para fuga

Após o confronto, os assaltantes fugiram e roubaram uma caminhonete GWM Haval H6 que estava nas proximidades. Durante a fuga, na região da Avenida Carlos Gomes, eles colidiram o veículo contra um ônibus no cruzamento com a Avenida Nilo Peçanha.

Conforme a polícia, um dos criminosos morreu ainda dentro do carro após o acidente. O outro conseguiu fugir inicialmente, porém, foi localizado e preso horas depois pela Brigada Militar em ação conjunta entre o 11º BPM e o 20º BPM.

O homem que teve o carro roubado contou que estava chegando em casa no momento do crime:

— Os dois (criminosos) estavam correndo de capacete pela rua. Um se aproximou, estava sangrando, quando eu perguntei se queria ajuda. Aí ele falou: "Me leva pro hospital, por favor". Nisso, o outro bandido veio no outro vidro e meteu a arma na minha cara. Saíram rápido e eu corri pro condomínio.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da ocorrência.

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Desvio no trânsito

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou que, razão do atendimento da ocorrência na estação de embarque em ambos sentido da Avenida Carlos Gomes com a Rua Soledade, os ônibus estão sendo desviados do corredor para a Carlos Gomes com embarque junto do passeio público.

Nota da Brigada Militar

"A Brigada Militar atendeu, na tarde desta segunda-feira (01/06), uma ocorrência relacionada a roubo a estabelecimento comercial e roubo de veículo na zona leste de Porto Alegre.

Durante o atendimento, um homem foi encontrado ferido e uma mulher atingida por disparo de arma de fogo foi socorrida ao Hospital de Pronto Socorro (HPS).

As circunstâncias dos fatos estão sendo apuradas pelas equipes responsáveis. A Brigada Militar realizou o atendimento da ocorrência, o isolamento dos locais envolvidos e as medidas necessárias para o levantamento das informações.