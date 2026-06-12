Segurança

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Alta de 133% nos feminicídios expõe maior desafio na segurança do RS: "Alcançar mulher que não acessou rede de proteção"

Latrocínios também tiveram alta, mas autoridades avaliam que tendência neste crime é de queda

Pâmela Rubin Matge

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