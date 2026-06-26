Segurança

Mário Quintana
Notícia

Adolescente morre e dois homens ficam feridos em ataque a tiros na zona leste de Porto Alegre

Veículo que passava pela Rua Seis de Novembro teria aberto fogo contra as vítimas por volta das 20h

Júlia Ozorio

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Airton Lemos

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