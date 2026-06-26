Adolescente morre e dois homens ficam feridos em ataque a tiros na zona leste de Porto Alegre

Criminosos saíram de carro e atiraram contra um adolescente morreu e dois homens em Porto Alegre. Câmera de monitoramento / Reprodução

Um adolescente de 16 anos morreu e dois homens ficaram feridos em um ataque a tiros no bairro Mário Quintana, na zona leste da Capital, na noite desta quinta-feira (25). A vítima foi identificada como João Vittor Veiga Silveira.

O crime aconteceu por volta das 20h, na Rua Seis de Novembro. Segundo a Polícia Civil, homens que estavam em um veículo de cor branca teriam passado pelo local, estacionado o carro por poucos minutos e efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas.

As balas atingiram o adolescente, que morreu no local, e dois jovens, um de 19 anos e outro de 22, que ficaram com ferimentos. Eles foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao atendimento hospitalar.