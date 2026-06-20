Segurança

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Notícia

Adolescente de 17 anos apreendida após morte de homem a tiro é internada 

Ela estava em uma casa com três pessoas que se conheceram em uma festa, entre elas, a vítima, que tinha uma arma e a entregou à jovem 

Rochane Carvalho

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