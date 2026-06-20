Adolescente de 17 anos apreendida após morte de homem a tiro é internada 

A adolescente de 17 anos apreendida na sexta-feira (19) após a morte de um homem por disparo de arma de fogo passou por audiência de custódia e foi internada.

O caso aconteceu por volta de 6h de sexta na Restinga, zona sul de Porto Alegre. De acordo com a delegada Flavia Faccini, que investiga o caso, a adolescente e a vítima, um técnico de enfermagem de 28 anos, que não tinham nenhuma relação, estavam em uma residência com mais duas pessoas: outra adolescente de 17 anos e um homem maior de idade. Ambos já prestaram depoimento. O grupo teria se conhecido em uma festa.

Ainda conforme a polícia, o técnico tinha uma arma, que não estava registrada, e a entregou para a adolescente sem perceber que ainda havia uma munição. Ela apontou o revólver para ele e apertou o gatilho.

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O homem morreu no local. Ele não tinha antecedentes e não teve a identidade divulgada pela polícia.