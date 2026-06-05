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“Acabei me levando pela emoção”: golpes envolvendo figurinhas da Copa disparam; veja como se proteger

Levantamento indica alta de 620% no registro de sites falsos ligados a produtos da Copa do Mundo

Vinicius Coimbra

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