“Acabei me levando pela emoção”: golpes envolvendo figurinhas da Copa disparam; veja como se proteger

Golpistas aproveitam alta demanda pelas figurinhas para fazer vítimas. Renan Mattos / Agencia RBS

Criminosos têm usado o interesse pela Copa do Mundo para aplicar golpes digitais. Um levantamento da Kaspersky, empresa de cibersegurança, identificou 164 domínios que simulam a página oficial de venda dos produtos da competição de futebol entre seleções. As plataformas oferecem preços abaixo do mercado, com opções que vão de ingressos para o evento até álbuns de figurinhas.

Segundo o levantamento, entre 23 de abril e 20 de maio, ao menos 144 sites fraudulentos do gênero foram registrados, um aumento de 620% em relação ao balanço realizado no começo do mês passado, quando 20 páginas fraudulentas foram encontradas.

Segundo a empresa, um dos sites oferece a venda de ingressos para as partidas. Outra plataforma oferece a oportunidade de adquirir “produtos oficiais”, ao exibir imagens de pelúcias dos mascotes e camisas. Para tornar a oferta atraente, a página destaca descontos.

Além disso, para parecer mais confiável, os golpistas adicionaram selos como “Compra Segura” ou “Site Seguro” ao final da página, junto a um formulário de cadastro que solicita dados pessoais e informações financeiras dos torcedores.

Outra modalidade de fraude detectada envolve campanhas de e-mail baseadas em engenharia social, nas quais os criminosos tentam convencer os usuários a enviar dinheiro ou a clicar em links de phishing — endereços fraudulentos que buscam captar dados pessoais, senhas ou informações bancárias.

Em alguns casos, os usuários recebem e-mails afirmando que “ganharam” prêmios em dinheiro.

— Grandes eventos esportivos reúnem três elementos que os golpistas exploram bem: emoção, urgência e alta demanda. O problema não é apenas perder dinheiro em uma compra falsa. Ao inserir dados pessoais, bancários ou credenciais em sites fraudulentos, as vítimas podem ficar expostas a roubo de identidade e acessos não autorizados — comenta a pesquisadora da Kaspersky María Isabel Manjarrez.

É fundamental verificar se o site é oficial e desconfiar de qualquer comunicação que prometa benefícios atraentes demais MARÍA ISABEL MANJARREZ Pesquisadora da Kaspersky

Prejuízos

Em um alerta do site Reclame Aqui, um morador de Pelotas, no sul do Estado, relatou ter sido vítima do golpe envolvendo a venda de álbuns de figurinhas da Copa do Mundo. Ele pagou R$ 238,45 no que acreditava ser o álbum na pré-venda, em um site que seria o da fornecedora dos produtos. “Ao passar alguns dias sem receber o código de rastreio, retornei ao meu banco e constatei que o Pix não foi para a empresa da Panini”, escreveu.

Na rede social Reddit, outra pessoa relatou ter caído no golpe, também na tentativa de comprar o álbum antes do lançamento. Ela chegou ao site falso após ver um anúncio no Instagram e perdeu R$ 199. “A página era impecável, assim como o site [...] tentei pagar pelo cartão, que deu erro na rede [...] mesmo assim fiz pelo Pix. Acabei me levando pela emoção”, contou a pessoa usuária, que não se identificou na postagem.

Zero Hora identificou um site falso que simula a plataforma da Panini. O endereço foi registrado há menos de um ano, segundo informado na plataforma Site Confiável.

O ambiente fraudulento usa elementos do site oficial da Panini (panini.com.br), com a oferta de álbuns, figurinhas e kits especiais. “Loja oficial de colecionáveis FIFA World Cup 2026™. Álbuns, figurinhas e cards Adrenalyn XL™”, afirma o site para atrair vítimas.

Há todo um sistema que inclui uma página de pagamento acessível após um cadastro. A reportagem simulou uma compra via Pix, e a conta de destino do dinheiro estava associada a uma empresa que não tinha relação com a Panini.

Também é disponibilizado um contato de WhatsApp, com um número do Espírito Santo, que não retornou às mensagens e ligações de Zero Hora.

O que diz a Panini

A Panini Brasil, líder no segmento de colecionáveis, alerta para os golpes relacionados ao álbum da Copa do Mundo da FIFA 2026™: estão sendo veiculados anúncios pagos nas redes sociais sobre a venda deste lançamento, além de sites falsos se passando pela editora. A editora reforça que o site oficial, e único, da empresa é: panini.com.br.

Além disso, para esse lançamento, a Panini Brasil fechou diversas parcerias comerciais no comércio on-line, onde os colecionadores podem comprar álbuns e envelopes de figurinhas de forma segura por meio de grandes varejistas, tais como: Amazon, Magalu, Mercado Livre, Havan e outros. A editora está tomando medidas para retirar do ar os sites e perfis falsos, mas reitera a importância dos colecionadores se atentarem a ofertas e benefícios muito fora da média.

Para saber das novidades em primeira mão, a Panini recomenda que os colecionadores acompanhem as redes sociais oficiais no Facebook, Tiktok e Instagram (@panini_sport_brasil), assim como o site oficial (panini.com.br).

Como se proteger

Acesse apenas canais oficiais

Digite o endereço do site oficial da Panini (panini.com.br) diretamente na barra do seu navegador. Evite clicar em links recebidos por e-mails, redes sociais ou aplicativos de mensagem (como WhatsApp e Telegram), mesmo que pareçam legítimos.

Desconfie de ofertas excessivamente vantajosas

Preços muito abaixo do valor de mercado, promoções "relâmpago" ou pacotes com raridades garantidas por valores baixos são os principais sinais de alerta. Lembre-se: se a oferta parece boa demais para ser verdade, provavelmente é um golpe.

Atenção a links e anexos suspeitos

O envio de e-mails ou mensagens com anexos e links maliciosos é a tática mais comum dos golpistas. Esses arquivos podem conter vírus (malware) capazes de roubar seus dados bancários e senhas. Nunca baixe arquivos nem preencha dados pessoais em páginas abertas por esses links.

Cuidado com negociações paralelas e pagamentos antecipados

Ao comprar ou trocar figurinhas com terceiros em plataformas de venda, utilize apenas as ferramentas de pagamento do próprio site. Evite fazer Pix direto para desconhecidos antes de ter o produto em mãos e dê preferência a encontros em locais públicos e movimentados para realizar a troca ou compra física.