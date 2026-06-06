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"A gente não obrigava ela a conversar": vítima de mulher de 37 anos que se passava por adolescente relata como foi conviver com a  golpista

Viviane Henriques acolheu Amanda Maria Souza de Oliveira por cerca de dois meses no Rio de Janeiro

Zero Hora

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