Segurança

Atenção
Notícia

"Você é humano?": entenda como criminosos usam captchas falsos em golpes digitais

Testes que exigem que o usuário prove ser uma pessoa são usados para roubar dados e obter dinheiro das vítimas

Vinicius Coimbra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS