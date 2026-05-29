Vídeo mostra ataque a tiros de fuzil que matou homem em estacionamento de atacarejo em Canoas

Um vídeo (veja acima) mostra a ação dos criminosos, armados com fuzis, que executaram um homem no estacionamento de um atacarejo, em Canoas, na Região Metropolitana, na noite de quinta-feira (28).
A vítima foi identificada como Jolair Siqueira, 45 anos. Ele tinha ao menos seis antecedentes, entre eles, por homicídio.
Depois do crime, os suspeitos fugiram de carro em direção a Sapucaia do Sul. Equipes da Brigada Militar realizaram buscas na região.
O veículo utilizado na fuga foi encontrado próximo ao local onde um dos suspeitos estava escondido.
A Polícia Civil prendeu um dos envolvidos no ataque a tiros em uma área de mata em Sapucaia do Sul, ainda na noite de quinta-feira. Com ele, foi apreendido um arsenal com 126 itens, entre fuzis, pistolas e munições usadas no crime.
De acordo com a polícia, foram apreendidos os seguintes itens de armamento:
- 1 pistola Beretta calibre 9mm com carregador prolongado
- 1 pistola Glock calibre 9mm com carregador prolongado
- 1 fuzil calibre 5,56 com carregador prolongado
- 1 fuzil calibre 7,62 com dois carregadores calibre 7,62
- 40 munições calibre 9mm
- 20 munições calibre 5,56
- 53 munições calibre 7,62
- 3 capas de coletes balísticos
- 6 placas balísticas, mochilas e luva
- Land Rover
- Ford Fiesta
A Polícia Civil investiga o caso e busca pelos outros envolvidos no homicídio.