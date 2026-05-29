Segurança

Região Metropolitana
Notícia

Vídeo mostra ataque a tiros de fuzil que matou homem em estacionamento de atacarejo em Canoas

Um suspeito foi preso, localizado em uma área de mata em Sapucaia do Sul horas após o crime. Ele transportava fuzis, pistolas, munições e coletes. Polícia Civil busca pelos outros envolvidos

Vitor Rosa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS