Vídeo mostra ataque a tiros de fuzil que matou homem em estacionamento de atacarejo em Canoas

Um vídeo (veja acima) mostra a ação dos criminosos, armados com fuzis, que executaram um homem no estacionamento de um atacarejo, em Canoas, na Região Metropolitana, na noite de quinta-feira (28).

A vítima foi identificada como Jolair Siqueira, 45 anos. Ele tinha ao menos seis antecedentes, entre eles, por homicídio.

Depois do crime, os suspeitos fugiram de carro em direção a Sapucaia do Sul. Equipes da Brigada Militar realizaram buscas na região.

O veículo utilizado na fuga foi encontrado próximo ao local onde um dos suspeitos estava escondido.

A Polícia Civil prendeu um dos envolvidos no ataque a tiros em uma área de mata em Sapucaia do Sul, ainda na noite de quinta-feira. Com ele, foi apreendido um arsenal com 126 itens, entre fuzis, pistolas e munições usadas no crime.

De acordo com a polícia, foram apreendidos os seguintes itens de armamento:

1 pistola Beretta calibre 9mm com carregador prolongado

1 pistola Glock calibre 9mm com carregador prolongado

1 fuzil calibre 5,56 com carregador prolongado

1 fuzil calibre 7,62 com dois carregadores calibre 7,62

40 munições calibre 9mm

20 munições calibre 5,56

53 munições calibre 7,62

3 capas de coletes balísticos

6 placas balísticas, mochilas e luva

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