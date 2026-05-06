Vídeo mostra ação de criminosos em apartamento de alto padrão no bairro Rio Branco, em Porto Alegre

As câmeras de segurança de um condomínio no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, registraram cada etapa de um furto que causou prejuízo estimado em mais de R$ 500 mil.

As imagens mostram dois suspeitos circulando pelo edifício horas antes e depois do crime, ocorrido em 7 de março deste ano. Veja acima.

O homem flagrado nas filmagens foi preso nesta quarta-feira (6), durante a Operação Troia, em São Paulo. A mulher permanece foragida.

Nas imagens, a dupla chega ao prédio por volta das 14h. Eles retornam cerca de uma hora depois, às 15h, e é nesse momento que a mulher bate à porta do apartamento alegando procurar um suposto tio. A moradora estava em casa e disse não conhecê-la. A suspeita foi embora.

A visita não era por acaso. Segundo o delegado Gustavo Silveira Pereira, titular da 3ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, a abordagem serviu para confirmar se a vítima estava no imóvel. Quando a moradora saiu, às 16h30min, a dupla voltou.

A Polícia Civil não divulgou os nomes, mas a reportagem apurou que a mulher que acessa o prédio é Renata Cristina de Souza Palermo — ela está foragida — e o homem é Vinicius de Morais Scarpari, que foi preso na operação.

A operação desta quarta-feira prendeu ainda Alberto Bernardes Alves, apontado como o motorista do grupo — ele não aparece nas imagens. Há um quarto integrante que ainda não foi identificado pela polícia.

Em depoimento, os dois suspeitos presos optaram por permanecer em silêncio. O espaço segue aberto para manifestações da defesa.

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Acesso via fraude em reconhecimento facial

O acesso ao edifício foi possível por meio de uma fraude cometida no dia anterior. Em 6 de março, criminosos ligaram para a empresa responsável pelo sistema de segurança do condomínio e solicitaram a alteração do cadastro de uma suposta amiga de um morador.

Com isso, a suspeita registrou o próprio rosto vinculado ao nome de outra pessoa e passou a ter entrada liberada pelo sistema de reconhecimento facial do prédio, sem levantar suspeitas.

As imagens mostram a dupla saindo às 17h30min, uma hora após entrar. A diferença em relação à chegada é visível: a mulher carrega bolsas que não estavam com ela antes e veste um casaco de pele pertencente à vítima.

Do apartamento, o grupo levou US$ 12 mil (cerca de R$ 59 mil, na cotação atual), R$ 7.380, joias, bolsas de marca, incluindo uma Louis Vuitton, outros casacos de pele, bebidas alcoólicas e um talão de cheques do Banco Santander.

Operação Troia

Alguns dos itens foram recuperados pela Polícia Civil, entre eles uma arma que havia sido roubada. Divulgação / Polícia Civil

O homem flagrado nas câmeras foi preso nesta quarta-feira (6), em São Paulo, durante a Operação Troia, deflagrada pela Polícia Civil gaúcha com apoio da 4ª Delegacia de Investigações sobre Crimes Contra o Patrimônio (DISCCPAT) de São Paulo. O motorista do grupo também foi detido. A mulher permanece foragida.

Na operação, foram recuperadas bolsas de grife, joias, relógios de alto padrão, dinheiro em espécie e uma arma de fogo.

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Um veículo Mitsubishi ASX, com placas clonadas, usado pelo grupo e com indícios de uso em outros crimes patrimoniais, também foi apreendido.