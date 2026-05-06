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Vídeo mostra ação de criminosos em apartamento de alto padrão no bairro Rio Branco, em Porto Alegre

Imagens registraram a invasão ao imóvel, com acesso liberado após manipulação do sistema de entrada do condomínio; prejuízo supera R$ 500 mil

Leonardo Martins

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