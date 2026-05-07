Segurança

Agricultora assassinada
Notícia

Uma morte anunciada: o que o caso de Marlei revela sobre a violência contra mulheres no campo

Feminicídio ocorrido em Novo Barreiro, em janeiro, evidencia dificuldades de romper relações abusivas no meio rural

Leticia Mendes

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