Tua Voz, Santa Maria: Rafael Pagnon Cunha, juiz da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria

Magistrado comentou sobre as transformações nas relações familiares e os reflexos dessas mudanças no cotidiano do Judiciário Arquivo pessoal / Rafael Pagnon Cunha

O quarto episódio da décima primeira temporada do “Tua Voz: Santa Maria” teve como entrevistado Rafael Pagnon Cunha, juiz da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria. Durante a conversa, ele falou sobre a trajetória no Direito, os desafios da magistratura e o enfrentamento à violência doméstica na região.

Filho de profissionais da área jurídica, Rafael relatou que o contato com o Direito esteve presente desde a infância. Formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre, ele escolheu seguir carreira na magistratura e atualmente atua na Vara especializada em violência doméstica no município.

Durante a entrevista, o magistrado comentou sobre as transformações nas relações familiares e os reflexos dessas mudanças no cotidiano do Judiciário. Segundo ele, questões como a diminuição do diálogo familiar e a fragilidade das relações impactam diretamente diferentes áreas da sociedade, incluindo a segurança pública.

O juiz também destacou as diferenças entre a atuação da Justiça no interior e nos grandes centros. Conforme Rafael, o contato direto com a população no primeiro grau permite maior proximidade com as realidades enfrentadas pelas pessoas e contribui para uma prestação jurisdicional mais próxima da comunidade.

Ao abordar a segurança pública em Santa Maria, o entrevistado afirmou que a integração entre instituições é um dos principais diferenciais do município. Representante do Judiciário no programa RS Seguro, ele destacou o trabalho conjunto entre forças de segurança e órgãos públicos no enfrentamento à criminalidade.

A violência doméstica foi um dos principais temas da entrevista. Segundo Rafael, embora os casos sempre tenham existido, atualmente há maior reconhecimento e identificação das diferentes formas de violência, especialmente a psicológica. O magistrado ressaltou a importância de ações preventivas e do trabalho integrado entre Judiciário, saúde, educação, imprensa e instituições religiosas.

O juiz também falou sobre os grupos reflexivos voltados a homens autores de violência. Conforme ele, o trabalho busca discutir comportamentos e padrões culturais reproduzidos ao longo das gerações, com o objetivo de reduzir a reincidência e promover mudanças nas relações.

A entrevista contou com a participação do repórter da RBS TV Nick Santos.





Sobre o Podcast

O “Tua Voz: Santa Maria” chega à décima primeira temporada. São mais de 120 episódios, em que o foco é conversar com personalidades da cidade sobre sua história e relação com o coração do Rio Grande do Sul.

Santa Maria permeia, sempre, os debates. O podcast tem como propósito dar voz à cidade, convidando personalidades da região para falar sobre assuntos relacionados ao município, factuais ou não. Os convidados são selecionados a partir de sua conexão com Santa Maria, como líderes de entidades, comunitários, empresários, esportistas e outros.

Nas conversas, os entrevistados contam sobre a relação com a cidade, refletem sobre crenças e perspectivas para o município, discutem dificuldades e soluções ou debatem pautas que impactam diretamente a realidade local.