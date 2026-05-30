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Tua Voz, Santa Maria: Rafael Pagnon Cunha, juiz da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria

Juiz destaca integração de instituições em Santa Maria no combate à violência doméstica e criminalidade

Amanda Boeira

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