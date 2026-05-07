Suspeito de torturar adolescente de 17 anos é preso em Porto Alegre

Um homem de 34 anos foi preso preventivamente, na tarde desta quarta-feira (6), em Porto Alegre, suspeito de participar da tortura de uma adolescente.

O suspeito foi localizado no bairro Bom Jesus, na zona leste da Capital. Ele era considerado foragido. Outros três investigados já haviam sido presos.

O caso investigado ocorreu em janeiro deste ano, quando uma adolescente de 17 anos foi atacada por integrantes de uma facção criminosa na Zona Leste. Segundo a polícia, os criminosos torturaram a vítima após terem acesso a uma fotografia que ela havia compartilhado com uma amiga.

Na imagem, a adolescente aparecia fazendo um sinal com as mãos que indicava o número de identificação de uma facção rival ao grupo que domina o tráfico naquela região. Ela foi espancada, teve parte dos dedos das mãos decepada e o cabelo cortado com uma lâmina.

— Para a facção, aquilo foi suficiente para acharem que ela pudesse estar transitando entre os dois territórios, repassando informações. A motivação do crime ainda é investigada, mas esses indícios apontam para essa punição em razão dessa simbologia relacionada à outra organização criminosa — disse, à época, a delegada Sabrina Dóris Teixeira, titular da 2ª Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Esse episódio violento levou à realização de uma ofensiva, à época, na Zona Leste. A investigação foi coordenada pela DPCA, durante a qual foram cumpridas 12 ordens judiciais: quatro mandados de prisão contra suspeitos do crime e oito de busca e apreensão.