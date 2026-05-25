Sargento da reserva reage a assalto e mata homem no bairro São João, em Porto Alegre

Um sargento da reserva reagiu a tentativa de roubo a uma banca de revistas e matou um dos assaltantes na Rua Quintino Bocaiúva, com a Avenida Cristóvão Colombo, no bairro São João, em Porto Alegre.

Conforme a Polícia Civil, o caso ocorreu pouco antes das 6h desta segunda-feira (25). O brigadiano acompanhava a esposa, que chegava no estabelecimento comercial para trabalhar.

O casal estava com o porta-malas do carro aberto para descarregar materiais, quando teria sido surpreendido por dois homens armados, que anunciaram o assalto. Eles foram levados pela dupla para dentro da banca de revistas e obrigados a entregar pertences.

Segundo a polícia, um dos criminosos desconfiou que o homem estava armado e investiu contra ele. Neste momento, o sargento da reserva efetuou quatro disparos e atingiu um dos assaltantes.

O criminoso foi baleado na perna, no braço e no tórax. Ele morreu no local. O outro assaltante fugiu.