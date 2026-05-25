Segurança

Tentativa de roubo
Notícia

Sargento da reserva reage a assalto e mata homem no bairro São João, em Porto Alegre

Policial militar acompanhava a esposa, que chegava para trabalhar em uma banca de revistas na Rua Quintino Bocaiúva

Kathlyn Moreira

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