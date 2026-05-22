RS tem 1,4 milhão de vídeos de câmeras corporais da Brigada Militar armazenados; veja gravações 

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A cada turno de 12 horas, cerca de 450 policiais militares fazem patrulhamento nas ruas de seis cidades gaúchas equipados com câmeras corporais. O sistema de gravação, implantado em 2024, faz com que o Rio Grande do Sul tenha hoje 1,4 milhão de vídeos armazenados em uma nuvem com acesso restrito.

São imagens de patrulhamento e de atendimento a ocorrências, preservadas para o caso de eventual apuração sobre ações da Brigada Militar (BM).

Dependendo da gravidade ou complexidade de uma ocorrência, as imagens captadas pelas câmeras corporais podem ser acessadas em tempo real na sala de monitoramento do Centro de Operações Policiais Militares (Copom). No videowall (telão), é possível acompanhar tudo que está ocorrendo, o que permite também repassar orientações estratégicas às equipes na rua.

Também é nesse local que são monitoradas mais de 3 mil câmeras de segurança instaladas nas ruas da Capital, além do sistema de cercamento eletrônico para detectar carros furtados ou roubados que estejam trafegando.

O RS tem 1.250 câmeras corporais distribuídas por batalhões de Porto Alegre, Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha, Viamão e Glorinha. Cerca de 30 são mantidas no Departamento de Ensino para uso durante os cursos de formação. Dois tipos de gravação são feitos a partir dos protocolos estabelecidos pela BM.

O chamado modo rotina é a gravação que começa a ser feita assim que o PM retira a câmera do carregador no quartel, antes de ir para a rua. Ele pega o equipamento já marcado com a sua identificação funcional, e a gravação, que será ininterrupta por todo o turno, começa, sem captar áudio.

Só haverá gravação de som quando os PMs estiverem atendendo uma ocorrência. Neste caso, antes de começar a ação, eles acionam o modo intencional da câmera, que passa a registrar também áudio. Atualmente, o custo com os equipamentos e todo sistema de apoio e armazenamento é de cerca de R$ 9,2 milhões por ano.

— A questão do áudio tem a ver com a proteção da intimidade dos policiais, que durante horas fazendo o patrulhamento podem conversar assuntos diversos não relacionados ao serviço e sem interesse para alguma verificação, além do custo que seria guardar todo esse material. O som só será importante para registrar os atendimentos. E o acesso a imagens em tempo real, durante a ocorrência, é uma forma de apoio aos policiais, não tem caráter de fiscalização — destaca o coronel Márcio Costa Limeira, comandante do Policiamento da Capital.

Um exemplo recente de ocorrência com imagens acessadas foi a que envolveu um major da reserva da BM que fazia familiares reféns, em Porto Alegre. Situações com cárcere privado exigem atuação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que não usa câmeras corporais. Mas equipes que chegaram antes ao local estavam com o equipamento e, a partir do que estava sendo captado, a sala de monitoramento pode repassar orientações aos policiais que chegariam.

No telão do Copom, é possível acompanhar a ocorrência, o que permite repassar orientações estratégicas às equipes na rua. Jeff Botega / Agencia RBS

Como a regra determina que as gravações ocorram sem interrupção, algumas exceções estão previstas — e quando ocorrem, antes de suspender a captação, o PM tem de gravar a justificativa. É o caso de crimes sexuais, agressões e abusos contra crianças e adolescentes, para evitar exposição desnecessária da intimidade das vítimas; de depoimentos de testemunhas que não queiram aparecer, quando pode ser captada apenas a fala; e em situações de revistas corporais, normalmente, já em delegacias. Depois de firmadas as regras e exceções, elas foram remetidas ao Ministério Público e demais órgãos de controle.

As imagens que são apenas de policiamento (sem áudio) ficam arquivadas por 90 dias. As que envolvem ação de abordagem ou atendimento são guardadas por um ano. Se alguma delas for solicitada para apuração, o prazo de armazenamento será pelo tempo necessário para a investigação e o fim de eventual processo judicial.

As solicitações para acesso ao material gravado são feitas diretamente para a Corregedoria-Geral da BM. A imagem é localizada e selecionada nos arquivos, e um link é gerado para o órgão que solicitou. Qualquer pessoa que abrir a gravação terá a identidade registrada.