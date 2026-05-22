RS tem 1,4 milhão de vídeos de câmeras corporais da Brigada Militar armazenados; veja gravações 

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Monitoramento acompanha ocorrências policiais online durante patrulhamento contínuo em seis cidades gaúchas

Adriana Irion

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