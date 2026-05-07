RS registra nona queda consecutiva nos crimes violentos; feminicídios recuam 45%, diz governo

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A maior redução foi observada nos feminicídios, segundo o governo estadual. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul chegou ao nono mês consecutivo de redução nos crimes violentos letais e intencionais (CVLI) e nos homicídios na comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados foram divulgados pelo Observatório Estadual da Segurança Pública nesta quinta-feira (7). A sequência de quedas começou em agosto de 2025 e se manteve ao longo dos meses seguintes.

Em abril deste ano, o RS registrou 91 casos de CVLI, uma queda de 22% em comparação com o mesmo período do ano passado, que contabilizou 116 ocorrências deste tipo de crime.

De acordo com o relatório, os homicídios também caíram em abril, passando de 82 para 72 casos, retração de 12%, em comparação com o mesmo período de 2025.

A maior redução foi observada nos feminicídios, segundo o governo estadual. O número de mulheres mortas por violência de gênero caiu de 11 para seis, o equivalente a uma diminuição de 45% no período.

Os latrocínios, por outro lado, tiveram aumento em abril, passando de nenhum registro, no ano passado, para um caso.

Queda dos crimes patrimoniais

Além da redução nos crimes contra a vida, os indicadores de crimes patrimoniais também apresentaram queda em abril:

Roubos a pedestre diminuíram 20% , passando de 1.044, em abril de 2025, para 833 casos, no último mês

, passando de 1.044, em abril de 2025, para 833 casos, no último mês Roubos em transporte coletivo caíram no mesmo período, passando de 23 para 14 ocorrências, redução de 39%

Crimes em estabelecimentos comerciais recuaram 21%

Roubo de veículos teve queda de 7% , passando de 166, em abril do ano passado, para 155 registros no último mês

, passando de 166, em abril do ano passado, para 155 registros no último mês No campo, os casos de abigeato diminuíram 6% . O RS registrou 268 ocorrências em abril de 2025 e 251 ocorrências no mesmo mês deste ano

. O RS registrou 268 ocorrências em abril de 2025 e 251 ocorrências no mesmo mês deste ano O Estado também não registrou casos de roubo ou furto a bancos no período

Aumento de efetivo e equipamentos

O governo do Estado atribui os resultados ao aumento de investimentos em efetivo, equipamentos e tecnologia para as forças de segurança.

— Essa queda nos crimes violentos está relacionada a um investimento constante na segurança pública do Estado. As aquisições de novas viaturas e equipamentos e o reforço dos efetivos possibilitam que nossas forças policiais realizem operações eficazes, que resultam em prisões e em apreensões de armas — afirmou o secretário da Segurança Pública, Mário Ikeda.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), apenas neste ano, a Brigada Militar incorporou cerca de 1,3 mil alunos-soldados ao Curso Básico de Formação Policial Militar.

Além disso, 30 novas viaturas foram entregues neste ano para a Brigada Militar, com o objetivo de reforçar a segurança em 22 municípios gaúchos.

Na área da tecnologia, o Estado lançou em abril o programa RS Atento, que prevê a integração de sistemas de monitoramento, cercamento eletrônico e inteligência artificial para atuação em tempo real. O programa deverá agilizar investigações e aumentar a segurança, com reconhecimento facial, disparo de alertas e análise de dados com IA.

Kits de tornozeleiras

Em relação à proteção às mulheres, o governo diz que anunciou a compra de mais três mil kits de tornozeleiras eletrônicas e celulares para ampliar o Programa de Monitoramento do Agressor.

Atualmente, 1.141 homens são monitorados por tornozeleira eletrônica no Rio Grande do Sul. Apenas nos três primeiros meses deste ano, o sistema registrou 877 mil alertas – volume equivalente a 94% de todo o atendimento realizado em 2025.