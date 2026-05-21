Quem é Marcola, líder do PCC alvo de operação que prendeu Deolane Bezerra

Marcola foi um dos alvos da operação Vérnix, deflagrada nesta quinta-feira (21). Sergio LIMA / AFP

Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, apontado como o líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), é um dos alvos da Operação Vérnix, deflagrada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) e pela Polícia Civil nesta quinta-feira (21).

Ele é alvo de um mandado de prisão, mas já está preso sem interrupções desde 19 de julho de 1999. Antes disso, foi detido três vezes e fugiu em todas, o que reforçou o entendimento das autoridades de que sua custódia exige vigilância máxima. A defesa de Marcola não foi localizada.

Na operação, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa, a influenciadora Deolane Bezerra foi presa em sua casa, em Barueri, na Grande São Paulo, após retornar de uma viagem à Itália. A defesa dela não havia sido localizada para comentar o caso até a última atualização desta reportagem.

O irmão e dois sobrinhos de Marcola também são alvos de mandados de prisão.

Quem é Marcola?

Nascido em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, Marcola é filho de pai boliviano e mãe brasileira. Sua trajetória criminosa começou ainda na infância, quando realizava pequenos furtos na região central da capital paulista.

Nesse meio, conheceu Cesar Augusto Roris, o Cesinha, um dos fundadores do PCC e apontado como o responsável por levá-lo para a facção.

Por gostar de roupas de marca e tênis importados, ele também ganhou o apelido de Playboy. Em 2002, Marcola assumiu o controle do PCC, segundo as autoridades, em meio a um conflito entre outras duas lideranças.

No entanto, perante a Justiça, Marcola nega ser o líder do PCC. Ele foi condenado a mais de 300 anos de prisão por crimes como tráfico de drogas, homicídio e associação criminosa.

Desde 1999, Marcola passou por 19 presídios estaduais até ser transferido para o sistema penitenciário federal, em fevereiro de 2019, em meio a investigações sobre ameaças à segurança pública.

Em 2023, já detido em um presídio federal de Rondônia, foi novamente transferido após o MP-SP descobrir um plano de resgate. Desde então, decisões judiciais sucessivas mantêm sua permanência no sistema federal, sob condições rígidas de isolamento.

Em dezembro do ano passado, a Justiça de São Paulo encerrou um processo contra 161 investigados por suposto envolvimento com PCC. A denúncia foi apresentada em setembro de 2013, mas o caso ficou praticamente parado por 12 anos e prescreveu.