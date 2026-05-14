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"Qualificação, segurança jurídica e confiabilidade": Polícia Civil avalia os 80 dias do uso de câmeras corporais no RS

Proposta é trazer efetividade e modernização ao serviço. Brigada Militar, Polícia Penal e Guarda Civil de Porto Alegre também usam o equipamento

Pâmela Rubin Matge

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