Produtos são furtados de mercado da família Aguiar, desaparecida desde janeiro em Cachoeirinha

Refrigerantes, fraldas, entre outros produtos, foram encontrados em casa próxima. Divulgação / 26º BPM

Um homem de 35 anos, foragido do sistema prisional, é suspeito de arrombar o Mercado Aguiar, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana. O estabelecimento pertence à família desaparecida desde janeiro na cidade. O saque no mercado acontece na manhã deste domingo (24).

A Brigada Militar recebeu denúncia de arrombamento e constatou danos no telhado. No entanto, os policiais não puderam entrar no estabelecimento, pois as chaves do local estão em posse do Poder Judiciário.

A denúncia também indicava que o suspeito teria levado as mercadorias para uma casa próxima. Na residência, os policiais foram recebidos por duas mulheres, de 32 e 53 anos, que permitiram a entrada da guarnição.

Foram encontrados diversos produtos, como 33 garrafas de refrigerante, pacotes de fumo, macarrão instantâneo, salgadinhos, fraldas e produtos de limpeza. As mulheres disseram que o suspeito chegou ao local durante a madrugada com as mercadorias e que elas o conhecem mas não têm parentesco com ele.

O suspeito não estava na casa no momento da abordagem. Ao consultarem o sistema, os policiais descobriram que ele é foragido da Justiça. Foram realizadas buscas nas imediações, e por volta das 17h45min o homem foi localizado e preso.

As duas mulheres foram conduzidas à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Gravataí para registro da ocorrência, e o material foi apreendido.