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Produtos são furtados de mercado da família Aguiar, desaparecida desde janeiro em Cachoeirinha

Brigada Militar identificou um suspeito, que foi preso. Ele teria invadido local pelo telhado. Itens foram recuperados

Duda Romagna

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Vitor Rosa

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