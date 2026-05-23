Produtor rural suspeito de matar pai, filho e sobrinho capotou carro em ribanceira ao chegar na propriedade das vítimas

Suspeito capotou o veículo que dirigia ao chegar na propriedade das vítimas. Policia Civil / Divulgação

A Polícia Civil investiga as circunstâncias de um triplo homicídio registrado no fim da tarde de sexta-feira (22) na localidade de Arroio do Leite, em Santa Cruz do Sul. Um produtor rural foi preso em flagrante suspeito de matar a tiros três pessoas da mesma família. A investigação aponta que, ao chegar na propriedade das vítimas, ele capotou o carro em uma ribanceira.

Segundo o delegado Guilherme Dill, responsável pela investigação, a suspeita é de que o homem preso estava alcoolizado. Conforme a apuração, ele dirigiu até a residência das vítimas para resolver um conflito e, ao chegar na propriedade, caiu com o carro em uma ribanceira.

O homem sobreviveu ao capotamento e, após sair do veículo, teria atirado contra Ari Miguel Behling, de 52 anos, o filho dele Jaime Rafael Behling, de 32, e o sobrinho Diego Ismael Behling, de 30 anos. Os três também eram produtores rurais.

A polícia apura qual seria o conflito entre os envolvidos. “Há algumas informações referentes a um problema com fumo, mas uma das vítimas, o homem mais velho, não tinha qualquer relação com os fatos, então, em tese, foi de forma muito cruel executado também nesse contexto”, informou Dill, em comunicado à imprensa.

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O suspeito do crime foi preso em flagrante. A reportagem apurou que se trata de Vespasiano Giehl, de 36 anos, produtor de fumo da região. Em nota, o advogado dele, Felipe Raúl Haas, informou que não irá se manifestar sobre o mérito do caso neste momento.

Ari, Jaime e Diego serão velados neste sábado (23) na localidade de Linha Saraiva, em Santa Cruz do Sul.

O que diz a nota da defesa

A defesa técnica do acusado de suposta participação no fato investigado como triplo homicídio, composta pelo advogado Felipe Raúl Haas, do escritório Haas Advocacia Criminal, vem a público esclarecer que recebeu com serenidade o cumprimento da medida cautelar realizada pelas autoridades policiais na data de hoje.

Neste momento, é indispensável destacar que os fatos ainda se encontram sob investigação, inexistindo qualquer condenação judicial ou conclusão definitiva acerca da responsabilidade do investigado.

A defesa já está adotando todas as providências jurídicas cabíveis para ter acesso integral aos elementos informativos produzidos até o momento, a fim de exercer, de forma plena e efetiva, o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

Embora compreenda a repercussão social decorrente da gravidade dos fatos noticiados, a defesa ressalta que a presunção de inocência constitui garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal, não podendo ser afastada por versões preliminares ou conclusões antecipadas.

Por respeito às investigações em andamento, aos familiares envolvidos e à própria busca pela verdade dos fatos, a defesa não realizará manifestações sobre o mérito da apuração neste momento.

Após a análise técnica e completa do procedimento investigatório, eventuais esclarecimentos adicionais serão prestados pelos canais oficiais.

Felipe Raúl HaasOAB/RS 107.991