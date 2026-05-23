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Santa Cruz do Sul
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Produtor rural suspeito de matar pai, filho e sobrinho capotou carro em ribanceira ao chegar na propriedade das vítimas

Polícia investiga hipótese de um conflito ter motivado o triplo homicídio na tarde de sexta-feira

Guilherme Milman

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Bianca Mallmann

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