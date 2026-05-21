Operação que prendeu Deolane por ligação com PCC bloqueia R$ 327 milhões, veículos de luxo e imóveis

Deolane Bezerra foi presa na casa dela em Barueri. LECO VIANA / THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

A operação que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra, realizada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo nesta quinta-feira (21), obteve o bloqueio de valores superiores a R$ 327 milhões, sequestro de 17 veículos — incluindo automóveis de luxo — e quatro imóveis vinculados aos investigados.

A ação investiga suposto esquema de lavagem de dinheiro com ramificações empresariais, patrimoniais e financeiras envolvendo a influenciadora digital e integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

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Apreensão de bilhetes

As apurações tiveram início em 2019, após a apreensão de bilhetes e manuscritos na Penitenciária II de Presidente Venceslau, que indicavam a atuação de lideranças criminosas, além de possíveis ameaças contra agentes públicos.

Já em 2021 a Operação Lado a Lado aprofundou as investigações. Na ocasião, foram identificadas movimentações milionárias sem lastro econômico compatível, uso de empresas de fachada, contas utilizadas para circulação de valores e aquisição de bens de alto padrão para ocultar a origem ilícita dos recursos.

Durante a operação de 2021, a polícia apreendeu o celular do apontado como operador central do esquema. O conteúdo revelou conversas com pessoas ligadas à cúpula da organização criminosa e indícios de repasses financeiros.

Marcola é alvo

Apontado como o líder do PCC, Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, é alvo de um mandado de prisão, mas já está preso sem interrupções desde 19 de julho de 1999.

Antes disso, foi detido três vezes e fugiu em todas, o que reforçou o entendimento das autoridades de que sua custódia exige vigilância máxima. A defesa não foi localizada.

Além dele, o irmão e dois sobrinhos são alvos de mandados de prisão, assim como a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra, que foi presa nesta quinta-feira em sua residência, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, após retornar de uma viagem à Itália.

Quem é Deolane

Natural de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, Deolane é formada em Direito e já atuou como advogada criminalista no escritório Bezerra Advogados & Associados, junto das irmãs Dayenne e Danielle.

Ela ganhou projeção nacional em 2021, após a morte do funkeiro MC Kevin, com quem era casada. Desde então, consolidou presença nas redes sociais, acumulando milhões de seguidores, além de participações em programas de televisão e campanhas publicitárias.

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Deolane é mãe de três filhos: Kayky, Valentina e do influenciador digital Giliard Vidal dos Santos, considerado por ela como filho de criação e que também foi alvo de busca e apreensão nesta quinta.

A influenciadora de 38 anos já havia sido alvo de outra investigação policial em 2024, quando foi presa durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco que investigou suspeitas de lavagem de dinheiro e exploração de jogos ilegais ligados a plataformas de apostas.