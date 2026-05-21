Segurança

Lavagem de dinheiro

Operação que prendeu Deolane por ligação com PCC bloqueia R$ 327 milhões, veículos de luxo e imóveis

Ação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo tinha como alvo ainda o líder da facção, Marcola, e integrantes de sua família

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

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