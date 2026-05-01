Polícia procura suspeito de matar mulher em situação de rua em Porto Alegre 

A 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre (1ª DEAM) investiga a morte de Paloma de Oliveira Eusebio, 26 anos. Em situação de rua, ela teria sido agredida em um terreno baldio na Rua Ernesto Alves, no bairro Floresta, em 18 de abril.

Paloma faleceu na quarta-feira (29) no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, em decorrência de graves lesões sofridas na cabeça.

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