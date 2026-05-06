Segurança

Prejuízo superior a R$ 500 mil
Notícia

Polícia prende suspeitos de invadir e furtar apartamentos de alto padrão em Porto Alegre; grupo usava fraude em reconhecimento facial

Crimes ocorreram no bairro Rio Branco, em março. Operação Troia foi deflagrada em São Paulo

Leonardo Martins

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS