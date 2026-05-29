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Polícia prende suspeito de matar homem em estacionamento de atacarejo em Canoas; fuzis e pistolas são apreendidos

Veículo que teria sido usado no crime foi  encontrado abandonado em Sapucaia do Sul

Guilherme Milman

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