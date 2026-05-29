Polícia prende suspeito de matar homem em estacionamento de atacarejo em Canoas; fuzis e pistolas são apreendidos

Arsenal foi apreendido pela Brigada Militar. Brigada Militar / Divulgação

Um suspeito de participar do homicídio ocorrido no estacionamento de um atacarejo em Canoas foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (28), horas depois do crime. Além disso, foram apreendidas armas e munições que teriam sido usadas no crime.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi detido já em Sapucaia do Sul em ação conjunta da Brigada Militar e da Polícia Civil.

Segundo a delegada Graziela Zinelli, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Canoas, o preso não seria o autor do tiro, mas teria auxiliado na logística do crime. Os outros envolvidos ainda não haviam sido localizados até a manhã desta sexta-feira (30).

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Do crime à prisão

O grupo de criminosos teria chegado no estacionamento de atacarejo na Avenida Boqueirão por volta das 19h, em uma caminhonete modelo Range Rover Evoque, e efetuado disparos contra Jolair Siqueira, que morreu no local.

Após os tiros, os quatro fugiram na caminhonete. O veículo foi encontrado abandonado em uma área de mata em Sapucaia do Sul. No interior da Evoque foram encontrados miguelitos.

A investigação apontou que, após abandonarem a caminhonete, os criminosos teriam seguido a fuga em um Fiesta Hatch, de cor branca.

Os policiais da Delegacia de Homicídios de Canoas apuraram que dois criminosos esconderam o armamento que teria sido utilizado para cometer o homicídio em área de mata, em Sapucaia do Sul. A partir desta informação foram feitas buscas e um dos suspeitos foi encontrado e preso em flagrante.

O Fiesta usado na fuga também foi localizado. Dentro dele, havia uma máscara que teria sido usada no homicídio. Na área de mata a polícia encontrou ainda o armamento, munição e coletes balísticos. Foram apreendidos:

1 pistola Beretta calibre 9mm com carregador prolongado

1 pistola Glock calibre 9mm com carregador prolongado

1 fuzil calibre 5,56 com carregador prolongado

1 fuzil calibre 7,62 com dois carregadores calibre 7,62

40 munições calibre 9mm

20 munições calibre 5,56

53 munições calibre 7,62

3 capas de coletes balísticos

6 placas balísticas, mochilas e luva

Land Rover

Ford Fiesta

Segundo a polícia, o morto no ataque do estacionamento tinha antecedentes por crimes como homicídios, roubo a transporte coletivo, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, tráfico de entorpecentes, estelionato e receptação.