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Polícia prende homem envolvido em assalto a prédio no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre

Após audiência de custódia na Justiça, indivíduo foi solto com a obrigação de  usar tornozeleira eletrônica. Investigações tentam localizar comparsas do ataque

Humberto Trezzi

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