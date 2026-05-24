Polícia prende homem envolvido em assalto a prédio no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre

Agentes da 10ª Delegacia de Polícia Civil de Porto Alegre prenderam um dos envolvidos no assalto a um prédio no bairro Cidade Baixa, ocorrido no último dia 4. Na ocasião, três ladrões renderam o pai da proprietária de um apartamento e o obrigaram a ir até o imóvel, onde mais três prestadores de serviços também foram rendidos e amarrados.

Imagens de circuito interno de segurança mostram que três homens em um veículo Corsa de cor branca ingressaram no estacionamento do prédio às 10h31min. A suspeita é que eles possuíam um controle remoto do portão.

O trio encapuzado desembarcou do carro e permaneceu alguns minutos junto a uma entrada que dá acesso ao prédio pelo estacionamento. Pouco depois, os assaltantes renderam o pai da proprietária de um imóvel do nono andar, que passava por reforma, e um prestador de serviço. Pelo menos um dos assaltantes portava um revólver.

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Segundo o relato das vítimas à Brigada Militar, os criminosos renderam o pai da proprietária e três trabalhadores que realizavam serviços de montagem de móveis. Eles foram amarrados e coagidos a fazer transações via Pix. Além disso, foram roubados telefones celulares, relógios e documentos. O trio saiu de dentro do prédio cerca de meia hora após entrar e embarcaram no veículo Corsa de cor branca. É possível observar que, ao manobrarem o carro no estacionamento, bateram em uma estrutura e perderam o para-choque, que foi recolhido por um dos assaltantes.

Foi a partir do Corsa acidentado que os policiais conseguiram pistas. O veículo foi identificado e apreendido. Estava com placa clonada e tinha sido furtado em Campo Bom, em abril. O homem que transitava com o automóvel foi preso em flagrante por receptação, informa o delegado Ajaribe Rocha Pinto, da 10ª DP.

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O flagrante foi homologado pela Justiça, mas o receptador foi solto, mediante uso de tornozeleira e obrigação de se apresentar periodicamente ao Judiciário. O delegado diz que ainda não está claro se o trio tinha como objetivo assaltar este apartamento especificamente ou se foi uma escolha aleatória.

Ajaribe recebeu novas pistas sobre a quadrilha e pediu mandados judiciais, que ainda não foram deferidos. Ele aguarda ainda perícias do apartamento e do veículo, fundamentais para comprovar a autoria do assalto.