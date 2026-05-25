Polícia prende coautor de esquema que dopava idosos para contratar empréstimos em Porto Alegre

A Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso, sob o comando da delegada Ana Luiza Caruso, prendeu, nesta segunda-feira (25), um dos coautores de crimes de estelionato e associação criminosa contra idosos em Porto Alegre.

O grupo, desarticulado no mês passado por meio da Operação Fantoccio, simulava consultorias financeiras para atrair as vítimas e contratar falsos empréstimos. Em muitos casos, usavam substâncias para dopar as vítimas.

O suspeito estava foragido desde a deflagração da operação, no dia 8 de abril.

– Com essa prisão completamos a busca pelos principais investigados da Operação Fantoccio, que seguem presos – pontua a delegada.

O cumprimento do mandado de prisão preventiva se deu após troca de informações com agentes da Agência Local de Inteligência (ALI) do 1° Batalhão da Brigada Militar (BPM).

Relembre o caso

Os criminosos abordavam idosos pelo WhatsApp, se passando por representantes de instituições financeiras e oferecendo suposta redução de parcelas ou revisão de juros de empréstimos já existentes. Convencidas pela promessa, as vítimas eram chamadas a comparecer a uma consultoria no bairro Bom Fim, em Porto Alegre, onde eram fotografadas, submetidas à biometria facial e induzidas a assinar documentos sob a justificativa de exigências do INSS. Sem saber, autorizavam a abertura de contas bancárias e a contratação de novos empréstimos em seus nomes, com os valores sendo desviados para terceiros.

O grupo chegou a reunir cerca de 400 idosos em um WhatsApp, mas ao menos 25 registraram ocorrência. Só entre esses casos, o prejuízo ultrapassa R$ 1 milhão, com perdas individuais entre R$ 5 mil e R$ 80 mil.

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