Polícia prende coautor de esquema que dopava idosos para contratar empréstimos em Porto Alegre

A Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso, sob o comando da delegada Ana Luiza Caruso, prendeu, nesta segunda-feira (25), um dos coautores de crimes de estelionato e associação criminosa contra idosos em Porto Alegre.
O grupo, desarticulado no mês passado por meio da Operação Fantoccio, simulava consultorias financeiras para atrair as vítimas e contratar falsos empréstimos. Em muitos casos, usavam substâncias para dopar as vítimas.
O suspeito estava foragido desde a deflagração da operação, no dia 8 de abril.
– Com essa prisão completamos a busca pelos principais investigados da Operação Fantoccio, que seguem presos – pontua a delegada.
Olha o golpe
O cumprimento do mandado de prisão preventiva se deu após troca de informações com agentes da Agência Local de Inteligência (ALI) do 1° Batalhão da Brigada Militar (BPM).
Relembre o caso
Os criminosos abordavam idosos pelo WhatsApp, se passando por representantes de instituições financeiras e oferecendo suposta redução de parcelas ou revisão de juros de empréstimos já existentes. Convencidas pela promessa, as vítimas eram chamadas a comparecer a uma consultoria no bairro Bom Fim, em Porto Alegre, onde eram fotografadas, submetidas à biometria facial e induzidas a assinar documentos sob a justificativa de exigências do INSS. Sem saber, autorizavam a abertura de contas bancárias e a contratação de novos empréstimos em seus nomes, com os valores sendo desviados para terceiros.
O grupo chegou a reunir cerca de 400 idosos em um WhatsApp, mas ao menos 25 registraram ocorrência. Só entre esses casos, o prejuízo ultrapassa R$ 1 milhão, com perdas individuais entre R$ 5 mil e R$ 80 mil.
Procure ajuda
- Disque 100
- Polícia Civil: telefone 197 e WhatsApp (51) 98444-0606
- Delegacia Online da Polícia Civil no RS
- Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso de Porto Alegre: Palácio da Polícia, Avenida Ipiranga, 1.803, bairro Santana - 51 3288-2303
- Defensoria Pública do Estado do RS: orientação jurídica e ações civis
- Ministério Público: (51) 3295-1100
- CRAS e Creas: apoio social e acompanhamento familiar