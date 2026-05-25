Segurança

Preventiva
Notícia

Polícia prende coautor de esquema que dopava idosos para contratar empréstimos em Porto Alegre

Homem estava foragido desde abril; à época, outras cinco pessoas foram presas durante a Operação Fantoccio

Pâmela Rubin Matge

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS