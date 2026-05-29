Polícia prende casal e apreende armas, munição e drogas em Canoas e Porto Alegre: "Arsenal de guerra"

A Polícia Civil apreendeu na manhã desta sexta-feira (29) sete armas, munição, um carregador e drogas em endereços de Porto Alegre e Canoas. Uma operação da 1° Delegacia de Investigação do Narcotráfico do Denarc cumpriu mandados de busca contra um grupo que tem ligação com o tráfico de drogas.

Um casal foi preso no bairro Fátima, em Canoas, na Região Metropolitana. Com a dupla, que não teve a identidade divulgada, duas armas foram apreendidas. Eles foram detidos em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

No outro endereço onde foi cumprido mandado, um apartamento abandonado no bairro Azenha, na Capital, foi encontrado um fuzil .556 e outras quatro armas. Um carregador caracol, usado para ampliar a quantidade de munição em armamentos, também foi apreendido. Além disso, foram localizadas drogas e munições de calibre 762 e 556, que ainda não foram contabilizados.

Conforme o delegado Ewerton Melo, o armamento pertencia a uma facção criminosa:

— Apreendemos arsenal de guerra usado por traficantes para cometer delitos graves, como homicídios e latrocínios — afirma.