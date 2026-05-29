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Polícia prende casal e apreende armas, munição e drogas em Canoas e Porto Alegre: "Arsenal de guerra"

Dois endereços foram alvo de mandado de busca e apreensão em operação do Denarc

Tiago Bitencourt

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