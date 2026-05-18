Polícia investiga triplo homicídio ocorrido em Alvorada

A Polícia Civil investiga triplo homicídio na madrugada deste domingo (17), em Alvorada, na Região Metropolitana. As vítimas estavam dentro de uma casa quando foram atingidas por tiros.
Conforme a polícia, pouco antes da 1h, homens desceram de um carro na Rua Yemanjá, no bairro Stela Maris, invadiram a casa e efetuaram vários disparos. Dois homens morreram no local. Eles foram identificados como Lucas Pureza de Oliveira, 29 anos, e Igor Raencke da Costa Passos, 22. Segundo a polícia, os dois tinham antecedentes criminais.
A outra vítima, Josiel Jiliscof Einhardt, 24 anos, chegou a ser socorrida e levada ao hospital, onde morreu na manhã de domingo. Ele não tinha antecedentes.
Investigação
No local foram encontrados diversos estojos de munição calibre nove milímetros.
Investigação da Delegacia de Homicídios aponta que o crime pode ter relação com conflito entre duas facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas no bairro Stela Maris. Até o momento, não há suspeitos e ninguém foi preso.
O delegado Edimar Machado afirma que o triplo homicídio deste final de semana não tem relação com duas mortes ocorridas no dia 11 de maio, também em Alvorada.
Naquele caso, conforme o delegado, as vítimas eram de Gravataí e foram trazidas e executadas na cidade vizinha.