Polícia investiga triplo homicídio ocorrido em Alvorada

A Polícia Civil investiga triplo homicídio na madrugada deste domingo (17), em Alvorada, na Região Metropolitana. As vítimas estavam dentro de uma casa quando foram atingidas por tiros.

Conforme a polícia, pouco antes da 1h, homens desceram de um carro na Rua Yemanjá, no bairro Stela Maris, invadiram a casa e efetuaram vários disparos. Dois homens morreram no local. Eles foram identificados como Lucas Pureza de Oliveira, 29 anos, e Igor Raencke da Costa Passos, 22. Segundo a polícia, os dois tinham antecedentes criminais.

A outra vítima, Josiel Jiliscof Einhardt, 24 anos, chegou a ser socorrida e levada ao hospital, onde morreu na manhã de domingo. Ele não tinha antecedentes.

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Investigação

No local foram encontrados diversos estojos de munição calibre nove milímetros.

Investigação da Delegacia de Homicídios aponta que o crime pode ter relação com conflito entre duas facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas no bairro Stela Maris. Até o momento, não há suspeitos e ninguém foi preso.

O delegado Edimar Machado afirma que o triplo homicídio deste final de semana não tem relação com duas mortes ocorridas no dia 11 de maio, também em Alvorada.

Naquele caso, conforme o delegado, as vítimas eram de Gravataí e foram trazidas e executadas na cidade vizinha.



